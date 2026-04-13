AEW Dynasty: The Young Bucks vencieron a Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita

Esta noche, en la primera lucha del PPV AEW Dynasty 2026, vimos cómo Matt Jackson y Nick Jackson, The Young Bucks, lograron derrotar a Konosuke Takeshita y Kazuchika Okada de The Don Callis Family.

► Momentos clave

La lucha empezó luego de que Takeshita rechazara la mano de su compañero, Okada. Tras toma de réferi, Takeshita arrasó con tacleada de hombro y lazo volador para Matt Jackson.

Takeshita le dio el relevo a Okada, aunque le dio un duro golpe en la mano, pero pudieron atacar a Matt con doble tacleada de hombro.

Luego, cada uno le dio un codazo volador a Matt Jackson y ahí sí Takeshita aceptó darle la mano a Okada.

Okada voló con sentón bombazo sobre Matt Jackson. Luego, Takeshita se divirtió dominando a Nick Jackson, hasta permitió que Don Callis le hiciera gancho con los dedos a las fosas nasales de Matt Jackson.

Tras esto, Okada le dio un rodillazo a Matt Jackson y varias patadas y bofetadas que enojaron a Matt, pero aunque intentó atacar, recibió tremendo DDT y una cuenta en dos segundos.

Matt Jackson reaccionó con tremenda desnucadora giratoria contra Takeshita en la ceja del ring… Okada evitó el relevo a Nick y le rasgó los ojos a Matt, para luego hacerle tremendo DDT a Nick Jackson.

Okada se puso la bandana y la chamarra de The Young Bucks e hizo su pose para burlarse de ellos; los fans se divirtieron y más cuando Matt pensó que era su hermano y le iba a dar el relevo, pero recibió el dedo medio de Okada.

Los fans corearon «¡Esto es asombroso!» Luego, se unieron los de la Don Callis Family para atacar a Matt Jackson.

Más adelante, los Bucks lograron reaccionar y atacar con doble superkick a sus rivales… Luego, les cayeron encima con codazo volador y sentón bombazo y la cuenta llegó solo a dos… los fans, sorprendidos por lo ocurrido.

Luego, Takeshita logró una cuenta en dos tras un tremendo rodillazo, pero Nick Jackson empujó a Okada sobre Takeshita y la cuenta se rompió.

Matt Jackson luego hizo un súplex aprovechando un trencito entre su hermano con Takeshita y Okada… Takeshita le dio tremendo golpe con el antebrazo a Matt y recibió de regreso una superkick.

Blue Thunder Bomb de Takeshita para Matt, pero Nick atacó al japonés con Canadian Destroyer, solo que Takeshita le dio dos rodillazos al tiempo a los Young Bucks y los fans se divirtieron y se pararon a aplaudir un tremendo combate.

Sin embargo, de la nada, Okada le dio tremendo golpe con el antebrazo a la cara a Konosuke y este se los devolvió… pero, se unieron de nuevo para un doble rodillazo a Matt Jackson y darle varios puñetazos a la cabeza.

Nick evitó un rodillazo y Takeshita le dio su tremendo rodillazo a Okada, Takeshita luego evitó el BTE Trigger y atacó a los Young Bucks con lazos al cuello.

Okada evitó el Raging Fire de Takeshita a Matt, y le aplicó a Takeshita, aunque por error, su Rainmaker.

Los Bucks con superkicks atacaron a Okada y con un BTE Trigger casi ganan. De la nada, Takeshita abandonó el ring tras intentar detener a Matt Jackson y lo dejó volar desde la tercerta para aplicarle el Meltzer Driver a Okada y así los Young Bucks ganaron.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Takeshita le mostró el dedo medio a Okada y se marchó riéndose y amenazándolo, pues tendrá una oportunidad titular por el Campeonato Internacional AEW de Okada muy pronto, solo por haber hecho equipo.

Don Callis quedó furioso, ya veremos qué pasa, si sigue la lucha en pie o se rompe definitivamente la familia.