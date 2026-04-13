En combate por los Campeonatos de Parejas Femenil AEW, Divine Dominion, conformado por Megan Bayne y Lena Kross, defendieron sus títulos ante el equipo de Hyan y Maya World.
El combate inició con Hyan enfrentando a Megan, logrando momentos de ofensiva con velocidad y técnica, aunque las campeonas no tardaron en responder con su superioridad física.
Lena Kross tomó el control al atacar en ringside, permitiendo que Divine Dominion aislara a Hyan y la mantuviera lejos de su esquina durante varios minutos.
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La situación cambió con el relevo a Maya World, quien entró con energía, esquivando ataques y conectando ofensiva sobre Kross, incluso combinándose con su compañera para intentar derribar a las campeonas.
Sin embargo, Megan Bayne volvió a inclinar la balanza al cargar a ambas rivales y ejecutar un potente Fallaway Slam, recuperando el dominio para su equipo en la recta final.
► Momento clave
El combate terminó cuando Divine Dominion aplicó un doble chokeslam sobre Hyan, logrando la cuenta de tres para retener los campeonatos.
► ¿Qué pasará?
La victoria reafirma a Megan Bayne y Lena Kross como una dupla dominante en AEW, mientras Hyan y Maya World dejan una buena impresión, aunque parece complicado que puedan tener una nueva lucha.