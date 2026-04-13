En combate por los Campeonatos de Parejas Femenil AEW, Divine Dominion, conformado por Megan Bayne y Lena Kross, defendieron sus títulos ante el equipo de Hyan y Maya World.

El combate inició con Hyan enfrentando a Megan, logrando momentos de ofensiva con velocidad y técnica, aunque las campeonas no tardaron en responder con su superioridad física.

Lena Kross tomó el control al atacar en ringside, permitiendo que Divine Dominion aislara a Hyan y la mantuviera lejos de su esquina durante varios minutos.

La situación cambió con el relevo a Maya World, quien entró con energía, esquivando ataques y conectando ofensiva sobre Kross, incluso combinándose con su compañera para intentar derribar a las campeonas.

Sin embargo, Megan Bayne volvió a inclinar la balanza al cargar a ambas rivales y ejecutar un potente Fallaway Slam, recuperando el dominio para su equipo en la recta final.

► Momento clave

El combate terminó cuando Divine Dominion aplicó un doble chokeslam sobre Hyan, logrando la cuenta de tres para retener los campeonatos.

► ¿Qué pasará?

La victoria reafirma a Megan Bayne y Lena Kross como una dupla dominante en AEW, mientras Hyan y Maya World dejan una buena impresión, aunque parece complicado que puedan tener una nueva lucha.