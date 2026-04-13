AEW Dynasty: Divine Dominion retienen el Campeonato Femenil de Parejas AEW

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En combate por los Campeonatos de Parejas Femenil AEW, Divine Dominion, conformado por Megan Bayne y Lena Kross, defendieron sus títulos ante el equipo de Hyan y Maya World.

El combate inició con Hyan enfrentando a Megan, logrando momentos de ofensiva con velocidad y técnica, aunque las campeonas no tardaron en responder con su superioridad física.

Lena Kross tomó el control al atacar en ringside, permitiendo que Divine Dominion aislara a Hyan y la mantuviera lejos de su esquina durante varios minutos.

La situación cambió con el relevo a Maya World, quien entró con energía, esquivando ataques y conectando ofensiva sobre Kross, incluso combinándose con su compañera para intentar derribar a las campeonas.

Sin embargo, Megan Bayne volvió a inclinar la balanza al cargar a ambas rivales y ejecutar un potente Fallaway Slam, recuperando el dominio para su equipo en la recta final.

Momento clave

El combate terminó cuando Divine Dominion aplicó un doble chokeslam sobre Hyan, logrando la cuenta de tres para retener los campeonatos.

¿Qué pasará?

La victoria reafirma a Megan Bayne y Lena Kross como una dupla dominante en AEW, mientras Hyan y Maya World dejan una buena impresión, aunque parece complicado que puedan tener una nueva lucha.

LA LUCHA SIGUE...
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Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

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