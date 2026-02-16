Unagi Sayaka invita a Naito, BUSHI, EVIL y Tam Nakano a función

La popular luchadora japonesa Unagi Sayaka sigue con gran éxito en las funciones que ofrece cada mes.

► Unagi Sayaka quiere a Naito, BUSHI, EVIL y Tam Nakano para futuros eventos

Conforme pasa el tiempo, la luchadora se ha propuesto mejorar cada evento con respecto al anterior (mejores recintos, atractivos carteles, invitados especiales). A principios de febrero llegó al Korakuen Hall, donde asistieron 1275 espectadores. Unagi compitió varias veces, incluyendo derrotas ante Maki Itoh y Aja Kong en dos combates individuales.

Sayaka lleva organizando eventos independientes de producción propia desde enero de 2024 y su popularidad ha aumentado considerablemente en los últimos dos años. Desde agosto de 2025, se celebra un evento mensual de Unagi Sayaka Produce debido a la mayor demanda de los aficionados.

Ahora, Sayaka ha anunciado dos próximos eventos de Unagi Sayaka Produce. El primero confirmado será su regreso al Korakuen Hall el 21 de junio y el segundo en la Plaza del Césped de la Zona Vikinga de las Atracciones de la Ciudad del Tokyo Dome el 2 de septiembre, coincidiendo con su cumpleaños.

Para los próximos eventos, Sayaka tiene pensado los nombres de algunos luchadores profesionales de alto perfil que podrían estar disponibles para competir en futuros programas de Unagi Sayaka Produce.

Para ello, la luchadora hizo un llamado público a las exsuperestrellas de NJPW, Tetsuya Naito, BUSHI y EVIL para que compitan en sus eventos. En una declaración relajada, afirmó que incluso nombraría a Naito gerente de departamento y a BUSHI gerente de ventas de su empresa si accedían. En cuanto a EVIL, Sayaka le asignaría el puesto de vicepresidente. Cambiaría su nombre en el ring a Gambler of Darkness, ya que Sayaka bromeó diciendo que EVIL ha entrado en su fase de apostador.

Sayaka también dijo que le encantaría sacar a Tam Nakano de su retiro y que regresara en uno de sus eventos. Nakano se vio obligada a retirarse de Stardom en abril de 2025 tras perder un combate de carrera contra carrera contra Saya Kamitani. Ahora, Sayaka quiere darle a Nakano la oportunidad de competir en su ring y volver a ganar dinero como luchadora profesional.

Unagi Sayaka tiene una relación cercana con Tam Nakano, ya que ambas fueron compañeras de equipo en Cosmic Angels, cuando se formó el equió en noviembre de 2020.

Aunque ninguno de los nombres mencionados por Sayaka ha sido confirmado, debido al creciente entusiasmo de los fanáticos por los eventos de la gladiadora, no está fuera de posibilidad de que podamos ver uno, dos o todos los nombres que mencionó en sus futuros eventos.

Si Unagi Sayaka consigue sacar del retiro a Tam Nakano, este sería un gran logro para la luchadora, que se vería recompensado con una alta demanda en entradas para dicho evento.