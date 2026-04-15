Stardom: Resultados «Stardom in Osaka 2026» Inicia torneo de novatas

«Stardom in Osaka 2026» fue la función que Stardom presentó en el Osaka Herbis Hall, donde comenzó el torneo de novatas.

► «Stardom in Osaka 2026»

Comenzó el torneo de novatas donde se efectuó la primera lucha eliminatoria. Tras un reñido duelo, Yuria Hime se impuso a Anne Kanaya en casi diez minutos de refriega.

Saki Kashima sostuvo un duelo individua contra Fukigen Death★. Habían transcurrido poco más de cinco minutos de batalla cuando el presidente Taro Okada detuvo la lucha ya que ambas gladiadoras se golpeaban muy cerca de la mesa de comentaristas. A petición del público, se optó por reanudar las acciones y Kashima se alzó con el triunfo.

La poderosa HANAKO no tuvo contemplaciones ante Aya Sakura, a quien doblegó sin piedad.

En el turno principal, HATE (Azusa Inaba, Konami, Natsuko Tora, Rina, Ruaka y Saya Kamitani) se midieron ante el combinado de Cosmic Angels (Saori Anou y Sayaka Kurara), Neo Genesis (AZM y Miyu Amasaki) y STARS (Bea Priestley y Hanan). HATE mostró su supremacía, dejando en claro que será muy difícil enfrentarlas en los duelos titulares que se vienen.

Los resultados completos son:

Stardom «STARDOM IN OSAKA 2026 APR.», 04.04.2026

Osaka Herbis Hall

652 Espectadores

1. Syuri, Ami Sohrei, Hina y Lady C vencieron a Maika, Hazuki, Mei Seira y Ema Maishima (10:40) con un Modified Jackhammer de Hina sobre Maishima.

2. Suzu Suzuki, Rina Yamashita, Itsuki Aoki y Akira Kurogane vencieron a Waka Tsukiyama, Matoi Hamabe, Kikyo Furusawa y Tabata (10:19) con un Camel Clutch de Yamashita sobre Furusawa.

3. Tomoka Inaba y Ranna Yagami vencieron a Saya Iida y Momo Kohgo (8:42) con un Inaba Drop de Inaba sobre Kohgo.

4. Starlight Kid, Maki Itoh y Xena vencieron a Natsupoi, Yuna Mizumori y Rian (8:32) con un Thunder Roll de Xena sobre Mizumori.

5. Rookie de Stardom 2026 – Round 1: Yuria Hime venció a Anne Kanaya (9:49) con un Armlock-Style Cross Necklock.

6. Special Singles Lucha: Saki Kashima vs. Fukigen Death★ (5:51) por detención del Presidente

6a. Special Singles Lucha: Saki Kashima venció a Death★ (0:59) con la Kishikaisei.

7. HANAKO venció a Aya Sakura (12:00) con un JP Coaster.

8. Saya Kamitani, Natsuko Tora, Konami, Ruaka, Rina y Azusa Inaba vencieron a Hanan, Bea Priestley, Saori Anou, AZM, Miyu Amasaki y Sayaka Kurara (10:17) con un Daruma-Style German Suplex Hold de Ruaka sobre Amasaki.