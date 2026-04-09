Stardom: Resultados «Nighter in Korakuen 2026 mar.2»

«Nighter in Korakuen 2026 mar.2» fue el evento que Stardom presentó en el Korakuen Hall de la capital nipona.
Al inicio del evento, se anunciaron los combates del Torneo Rookie of Stardom. Entre las participantes se encuentran Matoi Hamabe, Akira Kurogane, Yuria Hime, Anne Kanaya, Ema Maishima y Kikyo Furusawa, quienes debutaron en 2024 y 2025.
Yamashita propuso un combate por parejas entre Suzu Suzuki y Rina Yamashita, y Maika y HANAKO el 26 de abril en el Yokohama Arena.
Saya Iida anunció su intención de retar por el Campeonato Femenino NJPW STRONG, actualmente en manos de Alex Windsor.
Maki Itoh y Natsupoi se enfrentarán en un combate individual el 26 de abril en el Yokohama Arena.
La sensacional Ranna Yagami chocó contra Honoka en una reñida contienda donde cada una expuso su título. Al final, las acciones culminaron en empate por lo que cada una retuvo su cinturón.
En un trepidante duelo, Yuna Mizumori defendio por tercera ocasión el Campeonato High Speed ante Rian.
En el turno principal, Neo Genesis (AZM, Mei Seira, Miyu Amasaki y Starlight Kid) unieron fuerzas con STARS (Bea Priestley y Hanan) para dominar a HATE (Fukigen Death, Konami, Natsuko Tora, Rina, Ruaka y Saya Kamitani). Tras el combate, AZM y Miyu Amasaki retaron a las campeonas de Goddesses of Stardom, Natsuko Tora y Ruaka, a un combate el 26 de abril en el Yokohama Arena.
Los resultados completos son:
Stardom «STARDOM NIGHTER IN KORAKUEN 2026 MAR. 2», 31.03.2026
Tokyo Korakuen Hall
1,014 Espectadores
1. Maika, HANAKO, Tomoka Inaba y Kiyoka Kotatsu vencieron a Suzu Suzuki, Rina Yamashita, Itsuki Aoki y Akira Kurogane (10:19) con un JP Coaster de HANAKO de Kurogane.
2. Xena, Waka Tsukiyama y Matoi Hamabe vencieron a Anne Kanaya, Ema Maishima y Tabata (7:07) con un German Suplex Hold de Xena de Kanaya.
3. Saya Iida, Momo Kohgo y Yuria Hime vencieron a Ami Sohrei, Hina y Lady C (12:58) con un Vertical Drop Brainbuster de Iida de Hina.
4. Hazuki, Fuwa-chan, Maki Itoh y Kikyo Furusawa vencieron a Natsupoi, Saori Anou, Aya Sakura y Sayaka Kurara (9:40) con un Running Footstomp de Itoh de Natsupoi.
5. Special Tag Match: Sareee y Takumi Iroha vencieron a Syuri y Saki Kashima (9:07) cuando Kashima fue inmovilizada con la Uranage Position.
6. Future of Stardom Title y POP Title: Ranna Yagami (c, Future) vs. Honoka (c, POP) – finalize en empate por lo que cada una defendió su título (15:00)
7. High Speed Title: Yuna Mizumori (c) venció a Rian (12:47) con la Kumamoto’s Unsinkable Ship defendiendo el título.
8. Starlight Kid, AZM, Hanan, Bea Priestley, Mei Seira y Miyu Amasaki vencieron a Saya Kamitani, Natsuko Tora, Konami, Ruaka, Rina y Fukigen Death★ (12:22)con la Amanohashidate de Amasaki sobre Ruaka.