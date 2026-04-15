NJPW: Es oficial, Gabe Kidd fuera de Wrestling Dontaku 2026

La superestrella inglesa de All Elite Wrestling, Gabe Kidd, quedó oficialmente fuera del magno evento de New Japan Pro Wrestling, «Wrestling Dontaku 2026«.

► Gabe Kidd, fuera de acción por lesión

Esto fue dado a conocer por la empresa del león mediante un comunicado difundido en su página web oficial y en sus redes sociales, una vez que se estableció que Kidd no se recuperaría a tiempo tras sufrir una dislocación de hombro y no se sabe cuanto tiempo estará inactivo.

El 12 de abril, durante el evento AEW Dynasty, Gabe Kidd se resintió de su hombro, dislocándose en el curso de la lucha donde The Dogs (Clark Connors, David Finlay y Gabe Kidd) perdieron el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante The Conglomeration (Kyle O’Reilly, Orange Cassidy y Roderick Strong).

En la conferencia de prensa posterior a la lucha, Tony Khan confirmó su baja indefinida, por lo que NJPW decidió comunicar a su afición la baja del luchador para la función en Fukuoka. En días posteriores se informará quien será el nuevo retador de Yota Tsuji por el Campeonato Global de Peso Completo IWGP, cetro por el que contendería Gabe Kidd.

El comunicado de NJPW dice así:

Gracias por apoyar a New Japan Pro-Wrestling. El 12 de abril en Vancouver, Canadá, durante el evento Dynasty de AEW, Gabe Kidd, quien estaba programado para desafiar a Yota Tsuji por el Campeonato Global de Peso Completo IWGP el 3 de mayo en Wrestling Dontaku, sufrió una lesión en el brazo derecho y no podrá competir. Pedimos disculpas a los aficionados que estaban deseando ver luchar a Kidd y agradecemos su comprensión. Yota Tsuji defenderá el título Global IWGP el 3 de mayo en el evento principal de la primera noche de Dontaku. Se anunciará un nuevo retador próximamente. NJPW se une a los aficionados para desearle a Kidd una pronta y completa recuperación.