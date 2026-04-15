Resultados EVE 147: Bruised, Battered & Hungover!

Todavía con los ecos de aquel histórico fin de semana de Wrestle Queendom VIII, EVE siguió en la brecha este pasado 10 de abril, presentando Bruised, Battered & Hungover!, de nuevo desde el Big Penny Social en Londres (Inglaterra).

Como lucha principal, Session Moth Martina, Campeona EVE, unió fuerzas con Melissa Fierce y Abi Cartwright para ir contra Alexxis Falcon, Lucy Sky y Molly Spartan.

El único oro en liza fue el Campeonato de Parejas EVE, mediante un choque donde LALLIE (Hollie Barlow & Lana Austin) intentaron defender sus estatus ante Skye Smitson y Violet Nyte.

Completando el cartel anunciado, dos duelos con luchadoras de AEW: Megan Bayne vs. Safire Reed y Billie Starkz vs. Anita Vaughan. Además, Rhio se enfrentó a Emersyn Jayne y French Art (JGU & Cory Zero) se midieron a Aliss Ink y Chantal Jordan.

EVE 147: Bruised, Battered & Hungover! pudo seguirse en directo a través del canal de YouTube de EVE (bajo suscripción CHAMPION: LIVE + OnDemand o un nivel superior), donde está disponible para su visionado.

► Big Beefy Women

Billie Starkz derrotó a Anita Vaughan . Imperó la lógica, y la potencia física de Vaughan hizo que esta dominara casi todo el encuentro, con Starkz en modo «face», resistiendo y sobreviviendo finalmente a la irlandesa, luego de reversar un Boss Man Slam y atraparla con un Crucifix Pin para la súbita cuenta de tres. ♠♠♠3/4

. Imperó la lógica, y la potencia física de Vaughan hizo que esta dominara casi todo el encuentro, con Starkz en modo «face», resistiendo y sobreviviendo finalmente a la irlandesa, luego de reversar un Boss Man Slam y atraparla con un Crucifix Pin para la súbita cuenta de tres. French Art (JGU & Cory Zero) derrotaron a Aliss Ink y Chantal Jordan . Muy reñido choque, las protagonistas se conocen bien de la escena europea y se vieron aquí las caras otras vez, tras la lucha a cuatro bandas por una oportunidad titular de Wrestle Queendom VIII, donde ninguna salió victoriosa. Tal vez con este triunfo, French Art se posicionen en la órbita del Campeonato de Parejas EVE, aunque fracasaran en su intento de coronarse en Multiverse Rumble. Jordan fue puesta de espaldas planas como consecuencia de encajar el Top Rope Walk Moonsault de Zero. ♠♠♠3/4 En las postrimerías, todas celebraron juntas sobre el ring.

. Muy reñido choque, las protagonistas se conocen bien de la escena europea y se vieron aquí las caras otras vez, tras la lucha a cuatro bandas por una oportunidad titular de Wrestle Queendom VIII, donde ninguna salió victoriosa. Tal vez con este triunfo, French Art se posicionen en la órbita del Campeonato de Parejas EVE, aunque fracasaran en su intento de coronarse en Multiverse Rumble. Jordan fue puesta de espaldas planas como consecuencia de encajar el Top Rope Walk Moonsault de Zero. En las postrimerías, todas celebraron juntas sobre el ring. Megan Bayne derrotó a Safire Reed . AEW se apuntó un segundo tanto aquí, aunque el sentido de esta pugna fuese elevar a Reed, quien no obstante, suma ya su tercera derrota consecutiva bajo los focos de EVE. Similar dinámica que en el «opener», con resolución distinta, no sin Reed intentándolo hasta el último minuto. Bayne resistió dos cabezazos voladores de la inglesa y en respuesta, acabó por ponerla de espaldas planas vía Mega-Bomb. «Banger» confirmado. ♠♠♠♠

. AEW se apuntó un segundo tanto aquí, aunque el sentido de esta pugna fuese elevar a Reed, quien no obstante, suma ya su tercera derrota consecutiva bajo los focos de EVE. Similar dinámica que en el «opener», con resolución distinta, no sin Reed intentándolo hasta el último minuto. Bayne resistió dos cabezazos voladores de la inglesa y en respuesta, acabó por ponerla de espaldas planas vía Mega-Bomb. «Banger» confirmado. Antes de que Safire Reed se retirara, Rhio y Alexxis Falcon hicieron acto de presencia y culparon a la «Radioactive» de no haber evitado la coronación de Session Moth Martina en Wrestle Queendom VIII. Las rudas llamaron entonces a Lucy Sky, French Art, Molly Spartan y Anita Vaughan, pero esta última se puso del lado de su amiga Reed. Estaba al caer la paliza, hasta que Session Moth Martina, Melissa Fierce, Aliss Ink y Chantal Jordan equilibraron la balanza. French Art decidieron desertar, así que Rhio, Falcon, Sky y Spartan, ante su inferioridad numérica manifiesta, volvieron a vestidores.

CAMPEONATO DE PAREJAS EVE: LALLIE (Hollie Barlow & Lana Austin) (c) derrotaron a Skye Smitson y Violet Nyte para retener el título . Smitson y Nyte se ganaron su tentativa venciendo en la mencionada lucha a cuatro bandas de Wrestle Queendom VIII. Estructura similar al de recientes defensas protagonizadas por LALLIE, con Barlow siendo la más castigada y Austin como «hot tag». La diferencia en esta es que las campeonas pasaron el test vía DQ. Nyte distrajo al árbitro a fin de que Smitson golpeara con una de las correas en liza a Hollie, pero el colegiado pudo ver el trampeo por las pantallas del Big Penny Social y decretar la descalificación. ♠♠♠ Las hostilidades continuaron tras el combate, pues ambos equipos se enzarzaron en una golpiza.

. Smitson y Nyte se ganaron su tentativa venciendo en la mencionada lucha a cuatro bandas de Wrestle Queendom VIII. Estructura similar al de recientes defensas protagonizadas por LALLIE, con Barlow siendo la más castigada y Austin como «hot tag». La diferencia en esta es que las campeonas pasaron el test vía DQ. Nyte distrajo al árbitro a fin de que Smitson golpeara con una de las correas en liza a Hollie, pero el colegiado pudo ver el trampeo por las pantallas del Big Penny Social y decretar la descalificación. Las hostilidades continuaron tras el combate, pues ambos equipos se enzarzaron en una golpiza. Rhio derrotó a Emersyn Jayne . Buscaba Rhio desquitarse con Jayne de su fracaso en Wrestle Queendom VIII, y tuvo enfrente a una de las gladiadoras más duras del panorama europeo. El historial de enfrentamientos entre ambas era amplio, obviando que tiempo atrás conformaban la dupla Big Beefy Bitches. Y esta última muestra (por ahora) rayó el mismo notable nivel, con el extra de que Rhio se valió en los últimos compases de un sillazo. El cierre lució similar al de su anterior pugna, en RevPro Live In London 99, aunque más brutal: Rhio le aplicó su Package Piledriver a Jayne sobre las escaleras metálicas y la remató con un segundo ya sobre el ring. 1, 2 y 3. ♠♠♠♠

. Buscaba Rhio desquitarse con Jayne de su fracaso en Wrestle Queendom VIII, y tuvo enfrente a una de las gladiadoras más duras del panorama europeo. El historial de enfrentamientos entre ambas era amplio, obviando que tiempo atrás conformaban la dupla Big Beefy Bitches. Y esta última muestra (por ahora) rayó el mismo notable nivel, con el extra de que Rhio se valió en los últimos compases de un sillazo. El cierre lució similar al de su anterior pugna, en RevPro Live In London 99, aunque más brutal: Rhio le aplicó su Package Piledriver a Jayne sobre las escaleras metálicas y la remató con un segundo ya sobre el ring. 1, 2 y 3. Session Moth Martina vs. Lucy Sky terminó sin resultado . Esta lucha fue programada como estelar del evento, hasta que transcurridos unos dos minutos, Alexxis Falcon y Molly Spartan atacaron a Martina. Seguidamente, Melissa Fierce y Abbi Cartwright hicieron el salve y se anunció choque de tercias.

. Esta lucha fue programada como estelar del evento, hasta que transcurridos unos dos minutos, Alexxis Falcon y Molly Spartan atacaron a Martina. Seguidamente, Melissa Fierce y Abbi Cartwright hicieron el salve y se anunció choque de tercias. Alexxis Falcon, Lucy Sky y Molly Spartan derrotaron a Session Moth Martina, Melissa Fierce y Abi Cartwright . Curiosa sorpresa la inclusión de Cartwright en el equipo técnico, y al mismo tiempo, la previsible encajadora del pin en este caso, tras el Falcon’s Fury de Falcon. Entretenido, ahora sí, estelar, que acabó siendo el punto más corto del show, obviando el inmediatamente previo. ♠♠♠

. Curiosa sorpresa la inclusión de Cartwright en el equipo técnico, y al mismo tiempo, la previsible encajadora del pin en este caso, tras el Falcon’s Fury de Falcon. Entretenido, ahora sí, estelar, que acabó siendo el punto más corto del show, obviando el inmediatamente previo. Pese a la derrota, las técnicas no se marcharon tristes. Cartwright, ya exasistente de Nina Samuels, se disculpó exponiendo que simplemente buscaba tener trabajo en EVE y Martina le dijo que le vendría bien una compañera de bebida. Así que todas bebieron.

⇒ Si bien otra vez Session Moth Martina constituyó lo menos interesante de una velada de EVE (y aquí ni siquiera defendió su corona), poco negativo se puede decir sobre esta cita que por momentos me resultó más fresca y digerible que Wrestle Queendom VIII, ya que la promotora recuperó su habitual formato de media docena de combates y todos tuvieron su miga; destacando dos que rayaron a un nivel excelso. Quien quiera saber realmente cómo es el producto de EVE mes a mes, seguro quedará muy satisfecho con Bruised, Battered & Hungover!

♠♠♠3/4

Big thank you to everyone who joined us for EVE 147 this past Friday making it our highest ever attended April event!



But April’s not over yet, we’re back on Saturday April 25 with #EVExTJPW 2 in London!



Ticketshttps://t.co/aRQyPCQH1w

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