NJPW: Cartel «Death Vegas Invitational»

Luego de algunos cambios por la ausencia de luchadores invitados que tuvieron problemas de visa, New Japan Pro Wrestling y El Desperado revelaron el cartel para «Death Vegas Invitational».

► «Death Vegas Invitational»

Esta será la tercera función de este tipo producida por El Desperado y primera que se hace en territorio estadounidense, motivo por el que fueron invitados luchadores de la escena independiente extrema americana.

La función tendrá lugar el 16 de abril en el The Horseshoe de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Con el antecedente de que en las dos ediciones previas se desató el caos y la violencia, en esta se espera que los asistentes tengan una experiencia única.

La función contará con la presencia de luchadores de NJPW (Zack Sabre Jr., Gedo, KUSHIDA, El Desperado y El Phnatasmo), Dragon Gate (ISHIN y YAMATO), Stardom (Starlight Kid y Rina Yamashita), Freedoms (Masashi Takeda y Jun Kasai), DDT (Daisuka Sasaki) así como de la escena estadonidense con personajes de la talla de Joey Janela, Gringo Loco, Mansor, Mason Maden, Alec Price, Jordan Oliver, Matt Tremont, Nick Gage, Jimmy Lloyd y EFFY.

Zack Sabre Jr. fue el último luchador anunciado y se esperaba que enfrentara en mano a mano a Hikaru Sato, pero éste también tuvo problemas con su visa, por lo que Sato anunció que enviará un representante misterioso cuya identidad se definirá al momento de la batalla.

Maki Itoh, quien no podrá luchar porque su vida de trabajo no salió a tiempo, será parte de la mesa de comentaristas para esta función.

El cartel queda así:

NJPW «DEATH VEGAS INVITACIONAL», 16.04.2026

The Horseshoe Las Vegas, Las Vegas, Nevada, USA

– House Rules Hardcore: Daisuke Sasaki y Gedo vs. Gringo Loco y Joey Janela

– Runway Rush And Crash A Drop Dead Gorgeous Three Way Tag Team: KUSHIDA y YAMATO vs. Mansoor y Mason Madden vs. Alec Price y Jordan Oliver

– Cute? Sexy? Hardcore. 3 Way Match: Effy vs. Jimmy Lloyd vs. ISHIN

– Love & Pieces Three Way Death Match: Masashi Takeda y Rina Yamashita vs. El Desperado y Jun Kasai vs. Matt Tremont y Nick Gage

– High-Stakes Heartbreak Jackpot Tag Team Match: Dragon Kid y Starlight Kid vs. X y El Phantasmo vs. Matt Tremont y Nick Gage

– Zack Sabre Jr. vs. X