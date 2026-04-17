La Campeona Mundial AEW, Thekla, logró retener su título ante Alex Windsor, actual Campeona NJPW STRONG, en un combate lleno de violencia, sumisiones y polémica. Windsor, quien junto a Jamie Hayter forma The Brawling Birds, buscó destronar a «La Araña Tóxica» en una lucha que tuvo de todo.

► Momentos clave

El pasado miércoles, Thekla se burló de su victoria ante Jamie Hayter en AEW Dynasty. Windsor, molesta, le dijo que no había ganado de manera justa y la retó por el título. Thekla aceptó, y aunque Julia Hart y Skye Blue intentaron atacarla, Windsor logró escapar entre los fans.

Ya en esta lucha, Thekla evitó una embestida de Alex, a quien mandó fuera del ring. Luego, le aplicó tacleadas de hombro y derechazos. Thekla voló como un pájaro sobre Windsor, pero esta respondió con un tremendo lariat al cuello que dejó tendida a la campeona.

Thekla atacó la rodilla de Windsor y luego le conectó un lariat antes de lanzarse fuera del ring con una tremenda plancha cruzada sobre su rival. Ambas intercambiaron machetazos en el centro del ring, mostrando su rudeza. Thekla logró aplicar el Sharpshooter sobre Windsor, pero esta reaccionó con un powerslam que rompió la sumisión.

Windsor le dio un tremendo cabezazo a Thekla y luego aplicó su propio Sharpshooter. La campeona logró tomar las sogas para liberarse y, momentos después, atrapó a Windsor en The Octopus, pero la retadora también tocó las cuerdas para romper la llave.

El final llegó de manera polémica. Thekla, utilizando una manopla que tenía escondida, castigó a Windsor con varios derechazos, cabezazos y puñetazos. Luego escondió el objeto ilegal en la ceja del ring. Con Windsor cansada y tendida en la lona, Thekla le impactó un tremendo Curb Stomp y el réferi contó la cuenta de tres, reteniendo el campeonato.

► ¿Y ahora qué?

Una lucha violenta y emocionante, manchada por el uso de un objeto ilegal por parte de la campeona, quien sigue firme en el trono.