AEW COLLISION 16 DE ABRIL 2026 .— En una edición especial en jueves, AEW Collision presenta el especial Spring BreakThru, donde veremos a Jon Moxley, quien acaba de sobrevivir a su duelo con Will Ospreay en AEW Dynasty, manteniendo en su cintura el Campeonato Continental AEW. Moxley, el luchador más violento de la empresa, le dará ahora un Eliminator Match a Nick Wayne, el prodigio que busca demostrar que ya no es solo el futuro, sino una amenaza real en el presente. Si Wayne gana, se mete de lleno en la órbita titular. Moxley dijo no subestimarlo, pero quiere que lo sorprenda, dejando claro que espera resistencia si quiere ganarse su respeto. La acción de AEW Collision se emite desde la Angel of the Winds Arena,en Everett, Washington.

La Campeona Mundial AEW, Thekla, quien defendió el título ante Jamie Hayter en Dynasty, tendrá una defensa ante la compañera de Hayter: Alex Windsor, quien espera tener más suerte y derrotar a la Araña Tóxica.

En acción de relevos, los Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) enfrentarán a los Rascalz (Zachary Wentz y Myron Reed).

Además, Hikaru Shida y Kris Statlander entrarán en acción.

AEW Collision 16 de abril 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro