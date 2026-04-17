Sareee buscará luchar el mismo día en países diferentes

En una situación inédita, la popular luchadora japonesa Sareee, buscará luchar en dos países diferentes el mismo día.

► Sareee pretende luchar en Japón y Estados Unidos en la misma fecha

Este desafío sin precedentes se dará entre Japón y los Estados Unidos y dependerá en gran medida de que no tenga altercados durante su traslado aéreo.

Hace unas horas de hoy 16 de abril, Sareee participó en «Fortune Dream 11”, un evento producido completamente por Kenta Kobashi y celebrado en el Tokyo Korakuen Hall. En dicha función, enfrentó en triple amenaza a Saya Kamitani de Stardom y Chihiro Hashimoto de Sendai Girls en una emocionante batalla que terminó en empate al prologarse hasta treinta minutos de acciones. Para apoyarla en su traslado, Kobashi pasó esta lucha al turno semifinal en vez de la estelar y le proporcionó el vehículo que la llevó al aeropuerto de Haneda, un viaje que tomó un poco más de media hora.

El segundo compromiso de Sareee tendrá lugar en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Junto a Takumi Iroha como el dúo Spark Rush, Sareee participará en la función «Shooting Star Fest» de Marvelous, que comenzará a las 22:30 PM del 16 de abril , hora local. Aunque será el 17 de abril en Japón, se crea la situación extraordinaria de que Sareee compita en eventos tanto en Japón como en Estados Unidos en la misma fecha del calendario, el 16 de abril.

El apretado itinerario de Sareee comenzó a las 11 PM hora de Tokio, cuando su avión despegó de Haneda con destino a San Francisco en un vuelo de duración de diez horas, arribando aproximadamente a las 17 hrs. local. Tres horas más tarde volará de San Francisco a Las Vegas en un traslado de hora y media, llegando más o menos a las 19:30 hrs.

El problema con las restricciones de la aviación global siguen inestables debido al conflicto bélico que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, lo que aumenta la posibilidad de retrasos en los vuelos. Incluso aunque llegara sin problemas a Las Vegas, la esperan más desafíos. Desde el año pasado, la administración Trump fortaleció las políticas de inmigración por lo que las revisiones de seguridad son más largas. Además, el aeropuerto de Las Vegas es enorme, y el moverse hacia el vehículo que la transporte podría representar un atraso significativo, sumando el tráfico en un lugar que se encuentra lleno de visitantes por todos los eventos de la semana de WrestleMania.

A pesar de que existe la posibilidad latente de que Sareee no alcance a llegar a su compromiso en el Swan Dive con Marvelous, donde participaría en el turno estelar tras seis duelos previos, la luchadora no se desanima y confía en los dioses de la lucha libre en que podrá cumplir con este desafío y tener una emocionante anécdota para contar en el futuro.