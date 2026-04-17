En una lucha que enfrentó a dos de las parejas más espectaculares del momento, Matt Jackson y Nick Jackson, The Young Bucks, lograron imponerse a los Rascalz (Zachary Wentz y Myron Reed), un choque que tuvo de todo: poder, velocidad y un final de infarto.

► Momentos clave

La lucha comenzó con los Young Bucks atacando a Zachary Wentz, castigándolo con quebradora de rodilla al abdomen y patadas. Myron Reed entró al ring, pero recibió patadas en el abdomen. Reed intentó liberarse con un rodillazo a Matt, pero los Bucks se unieron y le aplicaron un tremendo sunset flip powerbomb.

Tras la pausa comercial, Matt Jackson conectó tres tremendos súplex a Zachary Wentz. Cuando Myron saltó para intentar defender a su compañero, Matt les hizo un doble súplex a ambos. La dupla de retadores no se rindió: Zachary Wentz atacó a Nick Jackson con un tremendo cutter, y Myron Reed voló hacia fuera del ring en una especie de empujón hacia Matt Jackson.

Wentz y Reed elevaron la apuesta con movimientos aéreos. Zachary le cayó encima a Nick con una plancha de 450 grados, y Myron repitió la misma maniobra. Sin embargo, la cuenta llegó solo a dos porque Matt Jackson evitó la caída a tiempo.

Matt castigó a Myron Reed con una Frankensteiner, y luego los Bucks conectaron una superkick a Zachary. El BTE Trigger de los Bucks para Myron Reed parecía sentenciar el combate, pero la cuenta llegó solo a dos porque Wentz logró empujar a Matt sobre Nick y cortar el conteo.

En los momentos finales, Wentz voló con un lindo tornillo sobre los Bucks, pero estos lo tomaron en el aire. Wentz escapó con una rodada a espaldas y casi gana la lucha. Los Bucks sobrevivieron a una superkick y Matt Jackson voló con un moonsault sobre Myron Reed. Finalmente, los Bucks aplicaron el TK Driver a Zachary Wentz y la cuenta llegó a tres, sellando la victoria para The Young Bucks.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, The Dogs (David Finlay y Clark Connors), aparecieron para atacar a The Rascalz y The Young Bucks de forma brutal, encendiendo más la división por parejas.