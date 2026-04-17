Marvelous: Cartel «Shooting Star Fest» Spark Rush vs Robbie y Momono

La empresa femenina Marvelous vuelve a tener presencia en los eventos alternos a WrestleMania con «Shooting Star Fest«, función que presenta en colaboración con la empresa independiente West Coast Pro Wrestling.

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El cartel quedó conformado por siete interesantes combates donde se alternan elementos de Marvelous y de WCPW integrando duelos inéditos.

Uno de ellos es el que protagonizarán la recia Ai Houzan contra Miko Alana, oriunda de California.

En el turno semifinal, la veterana de mil batallas, Aja Kong, será una dura sinodal para la joven sensación, Senka Akatsuki.

En la batalla principal, Spark Rush (Sareee y Takumi Iroha) buscan continuar con su dominio en la empresa, enfrentando al poderoso equipo de Mio Momono y Johnnie Robbie, la actual poseedora del Campeonato Femenino West Coast Pro. Este duelo tiene el atractivo de ver si Sareee llega al recinto luego de un extenuante traslado de Tokio a Las Vegas.

El cartel completo queda así:

Marvelous «Shooting Star Fest», 16.04.2026

Swan Dive, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

1. Four Way Match: Mighty Mayra vs. Charity King vs. Gabby Forza vs. Sweet Caroline

2. Maya World vs. Sora Ayame.

3. Alan Angels, JAC, JT Thorne y Ryan Clancy vs. Alpha Zo, Jiah Jewell, Starboy Charlie y Vinnie Massaro.

4. Echika Miyabi vs. Amira.

5. Ai Houzan vs. Miko Alana.

6. Aja Kong vs. Senka Akatsuki.

7. Johnnie Robbie y Mio Momono vs. Spark Rush (Sareee y Takumi Iroha).