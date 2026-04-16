Spark Joshi: Cartel «Lady Luck II» Hazuki y SAKI exponen títulos

«Lady Luck II» será la función especial que la empresa independiente SPARK Joshi Puroresu Of America con sede en California, presentará en Las Vegas con apoyo de Stardom.

► «Lady Luck II»

Las superestrellas Natsupoi y Starlight Kid participarán en una cuádruple amenaza donde también se verán involucradas las estadounidenses Maya World y Dani Mo.

SAKI, hasta el momento la única poseedora del Campeonato del Atlántico Spark Joshi, planea continuar haciendo historia como monarca, ya que lleva más de 900 días reinando con tres defensas exitosas. En esta ocasión deberá responder al reto que hizo la oriunda de Orlando, Jazmin Allure.

En el turno estelar, Hazuki expondrá el Campeonato Mundial Spark Joshi enfrentando a Jada Stone de TNA. Hazuki se coronó el año pasado, también en Las Vegas y esta será la segunda ocasión en que pone en juego su cinturón.

El cartel completo queda así:

Spark Joshi “Lady Luck II», 18.04.2026

HyperX Arena Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

1. Super Magical 3-Way: Airica Demia vs Kaia McKenna vs Super P.

2. 3-Way: Aya Sakura vs Vipress vs Brittany Blake.

3. Rina y Alexis Lee vs AZM y Aleah James.

4. 4-Way: Natsupoi vs Starlight Kid vs Dani Mo vs Maya World.

5. Spark Joshi Atlantic Title: SAKI (c) vs Jazmin Allure.

6. Spark Joshi World Title: Hazuki (c) vs Jada Stone.