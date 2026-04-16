El elenco de WWE SmackDown estará el viernes en la T-Mobile Arena en Paradise, Nevada, coliseo con capacidad para 20,000 aficionados y casa de Las Vegas Golden Knights de la NHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Alexa Bliss venció a Bayley (** 1/2) Royce Keys venció a Berto (**) Jacob Fatu venció a Tama Tonga (** 1/2) Trick Williams venció a Matt Cardona (**) Danhausen venció a Kit Wilson (**) Jade Cargill venció a Iyo Sky (** 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

El episodio de Friday Night SmackDown antes de WrestleMania será un digno preámbulo al mayor evento del año en WWE. El foco principal estará en la tradicional batalla campal en memoria de André el Gigante, todo un clásico del fin de semana de WrestleMania, pues reúne a gran parte del elenco destrozándose en busca de una oportunidad para brillar. Sobre el ring estarán grandes Superestrellas de Raw y SmackDown, que buscarán no sólo la victoria, sino ser émulos del megaterio francés, quien fue el más grande competidor de campales de todos los tiempos.

También está programada una lucha callejera que promete terminar una larga y violenta rivalidad. Los Wyatt Sicks (Uncle Howdy, Erick Rowan, Joe Gacy y Dexter Lumis, con Nikki Cross) se medirán con los MFTs (Solo Sikoa, Talla Tonga, Tama Tonga y JC Mateo, con Tonga Loa).