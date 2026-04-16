Ni con precios más bajos: WrestleMania 2026 no logra vender todos sus boletos

WrestleMania 2026 presenta un escenario inusual: pese a una drástica reducción en los precios, el evento más importante de WWE todavía no logra vender todas sus entradas.

De acuerdo con datos recientes de Vegas Insider, el costo total para asistir al evento cayó cerca de un 70% en comparación con 2025, pasando de más de 5,500 dólares a poco más de 1,700. Esta baja responde principalmente al ajuste en los boletos, que el año pasado alcanzaron cifras históricas impulsadas por la presencia de John Cena.

Boletos más baratos, pero sin lleno total

El precio promedio por dos entradas bajó de casi 4,700 dólares en 2025 a poco más de 1,200 en 2026, una caída del 74%. A esto se suma una reducción en hospedaje, que también registró una baja importante.

Sin embargo, esta corrección en los costos no se ha traducido en un lleno garantizado. A diferencia del año anterior, donde la demanda superó la oferta, en esta ocasión el ritmo de ventas ha sido más lento de lo esperado.

De hecho, WWE se vio obligada a implementar un descuento del 25% para la Noche 1, lo que generó un repunte inmediato en la venta de boletos, aunque insuficiente para agotar las localidades disponibles a solo dos días del evento.

► El efecto Cena ya no está presente

Uno de los factores clave en la comparación es el contexto de 2025, cuando la participación de John Cena elevó la demanda a niveles pocas veces vistos.

En contraste, WrestleMania 2026 no cuenta con ese mismo impulso mediático, lo que ha provocado un ajuste natural en los precios, pero también una menor urgencia por parte del público para adquirir entradas con anticipación.

► Las Vegas sigue encareciendo la experiencia

A pesar de la baja general, asistir a WrestleMania sigue representando un gasto considerable. Durante el fin de semana del evento, los costos de hospedaje en Las Vegas aumentan un 26.69% respecto a semanas normales. Aunque las reservas con anticipación bajaron un 38.47%

Esto refleja que, aunque los boletos son más accesibles, el impacto del evento en la ciudad mantiene elevados otros gastos, lo que podría influir en la decisión de los aficionados.

► Un cambio en la demanda de WWE

El caso de WrestleMania 2026 deja una lectura clara: precios más bajos no garantizan un lleno total. La respuesta del público parece depender cada vez más de factores como la cartelera, las figuras involucradas y el interés generado.

Por ahora, WWE sigue ajustando su estrategia para llenar el recinto, a solo días del evento más importante del año.