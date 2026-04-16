¿Randy Orton lesionado? ¿Corre peligro su participación en WrestleMania?

A pocos días de WrestleMania 42, han surgido reportes que apuntan a que Randy Orton no estaría en plenitud física, lo que añade incertidumbre a uno de los combates más esperados del evento.

De acuerdo con información revelada por Dave Meltzer en el Wrestling Observer Newsletter, el estado físico del “Viper” podría influir en el resultado de su enfrentamiento ante Cody Rhodes por el Campeonato de WWE.

► La promo de Pat McAfee y el panorama del combate

El análisis surge tras la promo de Pat McAfee en SmackDown del 10 de abril, donde aseguró que si Orton no logra derrotar a Rhodes, no volverá a tener relación con WWE, lo que parecía anticipar un desenlace claro.

“Quizás lo más destacable de la promo de McAfee es que dijo que si Randy Orton no vence a Cody Rhodes por el título, nunca volverá a tener nada que ver con la WWE. Obviamente, eso no va a suceder. De hecho, el único resultado, considerando esa promo, que era casi completamente claro es que Orton ganara. Nos dijeron que Orton estaba lesionado, así que existe la posibilidad de que eso cambie, ya que no tendría sentido que Orton ganara si tiene que tomarse un descanso, pero la declaración de McAfee dio la impresión de que la victoria era prácticamente segura.”

► Planes rumbo a Backlash no cambian por ahora

A pesar de estas versiones, el mismo reporte indica que no hay cambios inmediatos en los planes creativos. Se mantiene programado un combate para el evento Backlash del 9 de mayo, donde Cody Rhodes y Jelly Roll harían equipo para enfrentar a Pat McAfee y Randy Orton.

Esto sugiere que, al menos por ahora, no existe la intención de que McAfee se aleje definitivamente de WWE ni de que Orton tome un descanso prolongado tras WrestleMania.

► Incertidumbre en uno de los combates clave

La situación deja abierta la posibilidad de cambios de último momento en WrestleMania 42, especialmente si la condición física de Randy Orton no mejora.

Por ahora, el combate ante Cody Rhodes sigue en pie, aunque con más dudas que certezas a medida que se acerca el evento más importante del año en WWE.