Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 22 de abril 2026

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AEW Dynamite se presento este miércoles en el Angel of the Winds Arenaen Everett, Washington y entre otras cosas vimos a Darby Allin ganar el Campeonato Mundial AEW.

► En el episodio de AEW Dynamite del 15 de abril vimos:

  1. Tommaso Ciampa venció a Dezmond Xavier (**** 1/2)
  2. CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) retuvo ante Claudio Castagnoli (****)
  3. Will Ospreay venció a Hechicero (*****)
  4. CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale (c) retuvo ante Kamille (****)
  5. CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Alli venció a MJF (***)

► Cartelera AEW Dynamite 22 de abril 2026

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El próximo episodio de AEW Dynamite se presentara el 22 de abril 2026 en el Veterans Memorial Coliseum en Portland, Oregon (anteriormente llamado Memorial Coliseum), coliseo con capacidad para 12,000 aficionados, y casa de los Portland Winterhawks de la WHL.

  • Mark Davis vs. Will Ospreay
Información del Evento
Fecha Miércoles 22 de abril de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión TBS  / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
Sede Veterans Memorial Coliseum Portland, Oregon
Capacidad 12,000 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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