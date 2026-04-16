Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 22 de abril 2026

AEW Dynamite se presento este miércoles en el Angel of the Winds Arena, en Everett, Washington y entre otras cosas vimos a Darby Allin ganar el Campeonato Mundial AEW.

► En el episodio de AEW Dynamite del 15 de abril vimos:

Tommaso Ciampa venció a Dezmond Xavier (**** 1/2) CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) retuvo ante Claudio Castagnoli (****) Will Ospreay venció a Hechicero (*****) CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale (c) retuvo ante Kamille (****) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Alli venció a MJF (***)

► Cartelera AEW Dynamite 22 de abril 2026

El próximo episodio de AEW Dynamite se presentara el 22 de abril 2026 en el Veterans Memorial Coliseum en Portland, Oregon (anteriormente llamado Memorial Coliseum), coliseo con capacidad para 12,000 aficionados, y casa de los Portland Winterhawks de la WHL.

Mark Davis vs. Will Ospreay