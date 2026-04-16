Resultados Andalucía Wrestling: Hijos De La Gloria 2026

Con la primavera, llegó el pasado 21 de marzo el evento estrella del calendario de Andalucía Wrestling, Hijos De La Gloria, celebrado desde las instalaciones de la promotora en la ciudad de Sevilla (Andalucía, España).

Como estelar del evento, una Batalla Real con el tradicional maletín en liza que otorga al poseedor la posibilidad de canjearlo por una oportunidad titular en cualquier momento.

Además, Salamander, tras conquistar el Campeonato de Andalucía en Tierra y Libertad, lo defendió por primera vez ante su gran némesis y anterior monarca, Márquez. Pero no sólo dicho oro estuvo en juego, pues Márquez quiso apostar su cabellera, mientras Salamander puso sobre la mesa su máscara.

El Campeonato Absoluto de Andalucía Wrestling también tuvo presencia, con Alvarito Adrenalina buscando prolongar su reinado frente a Crovetto. También el Campeonato de Parejas de Andalucía Wrestling, con la revivida Divina Tragedia, alianza de los ya ex-amnésicos Donovan Mercer y Marcus Black, pretendiendo destronar a Golpe de Suerte (Capo y Macleyn).

Completando el cartel, viejos amigos ajustaron cuentas: Ghostnight y Parri, quienes tiempo atrás formaran Arrano Beltzak, y Mr. Okama y Niebla (ahora Shadow Niebla), otrora integrantes de Triana D. Héroes.

Hijos De La Gloria 2026 podrá verse próximamente en el Gumroad de Andalucía Wrestling.

► Hijos de Arrano

CAMPEONATO DE PAREJAS DE ANDALUCÍA WRESTLING: Golpe de Suerte (Capo y Macleyn) (c) derrotaron a La Divina Tragedia (Donovan Mercer y Marcus Black) para retener el título . Quinta defensa exitosa de Golpe de Suerte desde que se hicieran con sus correas en The Black Order, el pasado septiembre.

. Quinta defensa exitosa de Golpe de Suerte desde que se hicieran con sus correas en The Black Order, el pasado septiembre. Mr. Okama derrotó a Shadow Niebla .

. COMBATE EXTREMO: Ghostnight derrotó a Parri . El pasado diciembre, durante Asalto Navideño, Parri reapareció en Andalucía Wrestling, costándole un combate por el Campeonato de Andalucía a Ghostnight y proclamando venganza contra quien lo expulsó de la promotora dos años atrás. Y concluida la lucha que aquí nos ocupa, Ghostnight y Parri hicieron las paces para escenificar el regreso de Arrano Beltzak.

. El pasado diciembre, durante Asalto Navideño, Parri reapareció en Andalucía Wrestling, costándole un combate por el Campeonato de Andalucía a Ghostnight y proclamando venganza contra quien lo expulsó de la promotora dos años atrás. Y concluida la lucha que aquí nos ocupa, Ghostnight y Parri hicieron las paces para escenificar el regreso de Arrano Beltzak. CAMPEONATO ABSOLUTO DE ANDALUCÍA WRESTLING: Alvarito Adrenalina (c) derrotó a Crovetto para retener el título . Quinta defensa exitosa de Adrenalina desde que se hiciera con la corona en The Black Order

. Quinta defensa exitosa de Adrenalina desde que se hiciera con la corona en The Black Order CAMPEONATO DE ANDALUCÍA, MÁSCARA CONTRA CABELLERA: Salamander (c) derrotó a Márquez para retener el título .

. BATALLA REAL POR EL MALETÍN: Crovetto derrotó a Agis V, Márquez, Mr. Okama, Shadow Niebla, Macleyn, Tricicleitor, ABS Rupay, Fush, Úrsula de Vil, Twisty, Mocho, Alan Armando Tera, Daniel Thunder, Jake Koby, Desvirgador de la Noche y Augusto Santos. Agis V fue el último eliminado.