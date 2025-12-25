Resultados Andalucía Wrestling: Asalto Navideño 2025

Siguiendo con la tradición, Andalucía Wrestling despidió año el pasado día 20 con una nueva edición de su evento Asalto Navideño, desde sus habituales instalaciones en la ciudad de Sevilla (Andalucía, España).

Como lucha principal, Jostein puso sobre la mesa el Campeonato de Andalucía frente a su otrora mejor amigo, Joe Gold, al que traicionó vilmente dos meses atrás, como pudo confirmarse durante el epílogo de Hellraiser.

Además, el Campeón Absoluto de Andalucía Wrestling, Alvarito Adrenalina, lanzó un reto abierto con la única condición de que fuese un rival al que no se hubiera enfrentado antes; Los Nómadas (Blaze y Damocles) buscaron derrocar a Golpe de Suerte (Capo y Macleyn) por los Campeonatos de Parejas de Andalucía Wrestling, tras vencer a Deimos y Niebla en Hellraiser; se celebró una Batalla Real en honor al décimo aniversario de la promotora; mientras un anunciado duelo entre Salamander y Donovan Mercer que decidiría nuevo retador al Campeonato de Andalucía tuvo que cancelarse como consecuencia de que Márquez atropellara al enmascarado poco antes del show.

► El fantasma de las navidades pasadas

[TAKEDOWN]

Tricicleitor derrotó a Agis V.

Hydra derrotó a Niebla.

[SHOW PRINCIPAL]

Juan Zabala salió ganador de la Batalla Real por la Copa del 10º Aniversario de Andalucía Wrestling. Zabala es el réferi principal de la promotora y eliminó en último lugar a Agis V.

Zabala es el réferi principal de la promotora y eliminó en último lugar a Agis V. OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA: Márquez derrotó a Donovan Mercer . Márquez reemplazó a Salamander.

. Márquez reemplazó a Salamander. CAMPEONATOS DE PAREJAS DE ANDALUCÍA WRESTLING: Golpe de Suerte (Capo y Macleyn) (c) derrotaron a Los Nómadas (Blaze y Damocles) para retener el título . Golpe de Suerte consumaron su segunda defensa desde que conquistaran sus correas.

. Golpe de Suerte consumaron su segunda defensa desde que conquistaran sus correas. CAMPEONATO ABSOLUTO DE ANDALUCÍA WRESTLING, TRIPLE AMENAZA: Alvarito Adrenalina (c) derrotó a Mr. Okama y Niebla para retener el título . Alvarito decidió defender su oro contra Okama y Niebla al mismo tiempo.

. Alvarito decidió defender su oro contra Okama y Niebla al mismo tiempo. CAMPEONATO DE ANDALUCÍA: Jostein (c) derrotó a Joe Gold y Ghostnight para retener el título. Ghostnight se sumó a última hora al choque. Parri, antiguo compañero de equipo de Ghostnight en Arrano Beltzak, propició la victoria de Jostein.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andalucia Wrestling (@andaluciawrestlingoficial)