Resultados Andalucía Wrestling: The Black Order

Con el calor made in Seville tomándose un respiro hasta el próximo año, Andalucía Wrestling recuperó el hilo dejado tras Destino Final tres meses atrás e inició nueva temporada el pasado sábado con The Black Order, desde sus habituales instalaciones en la capital hispalense.

El panorama de Andalucía Wrestling luce dominado por talentos rudos, de ahí el nombre de la velada, y esta supuso un intento del bando técnico por recuperar terreno perdido. Así, Jostein, luego de su sufrida victoria sobre Ghostnight en Destino Final, se ganó retar a Márquez por el Campeonato de Andalucía, quien venía de retener el oro en el mismo show ante Mr. Okama y Salamander gracias a la ayuda de Agis V, el malvado máximo accionista de la promotora.

Además, en las otras dos luchas anunciadas, Marcus Black puso sobre la mesa el Campeonato Absoluto de Andalucía Wrestling contra Alvarito Adrenalina y Damocles, mientras se disputó un «Scramble» cuyo ganador avanzaría en el torneo por determinar nuevo retador al Campeonato de Andalucía.

Recordar que varios de los shows celebrados por Andalucía Wrestling pueden verse en Gumroad.

► Una nueva esperanza

Hydra derrotó a Noe Mencey .

. Tricicleitor derrotó a Alan Reaper .

. Curro Godoy dejó vacantes los Campeonatos por Parejas de Andalucía Wrestling . Godoy perdió las correas en Destino Final ante Golpe de Suerte (Capo y Macleyn) luego de que Perro Sureño no se presentara a la defensa, pero finalmente Andalucía Wrestling no hizo oficial el cambio titular.

. Godoy perdió las correas en Destino Final ante Golpe de Suerte (Capo y Macleyn) luego de que Perro Sureño no se presentara a la defensa, pero finalmente Andalucía Wrestling no hizo oficial el cambio titular. CAMPEONATO DE ANDALUCÍA: Jostein derrotó a Márquez (c) para ganar el título . Salamander y Joe Gold ayudaron a Jostein a vencer.

. Salamander y Joe Gold ayudaron a Jostein a vencer. SCRAMBLE PARA AVANZAR EN EL TORNEO POR DETERMINAR NUEVO RETADOR POR EL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA: Donovan Mercer derrotó a Niebla, Curro Godoy, Augusto Santos y Ghostnight .

. CAMPEONATOS POR PAREJAS DE ANDALUCÍA WRESTLING (VACANTES), CHIRINGUITO STREET FIGHT: Golpe de Suerte (Capo y Macleyn) derrotaron a Curly Brothers (Crovetto y Adam Medina) y Los Pibitos (Pibito Vallecano y Pibito Canario) para ganar el título .

. CAMPEONATO ABSOLUTO DE ANDALUCÍA WRESTLING: Alvarito Adrenalina derrotó a Marcus Black (c) y Damocles para ganar el título.

