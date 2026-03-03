Resultados Andalucía Wrestling: Tierra y Libertad 2026

Desde sus habituales instalaciones en la ciudad de Sevilla (Andalucía, España), Andalucía Wrestling celebró el pasado 21 de febrero su segundo evento de 2026, una nueva edición de Tierra y Libertad.

Y esta entrega dio a su título más significado que nunca, porque se vendió como un enfrentamiento entre Andalucía Wrestling y Associacao Portuguesa de Wrestling (APW), luego de que en el anterior show, el principal campeón de esta, Stefan Stu, avisara de que la promotora lusa invadiría la casa sevillana.

Primeramente, Tony de Portugal, presidente de APW, conjuntó un equipo de cinco gladiadores habituales de su promotora para ir contra cinco habituales de Andalucía Wrestling como primera batalla de una «Guerra de Naciones». Además, Alvarito Adrenalina tuvo que defender el Campeonato Absoluto de Andalucía Wrestling contra Rodrigues, mientras Golpe de Suerte (Capo y Macleyn) debieron poner sobre la mesa el Campeonato de Parejas de Andalucía Wrestling ante Augusto Santos y Mocho.

Completando el cartel, Márquez, Salamander y Joe Gold repitieron la Triple Amenaza de First Round, ahora con «La Envidia» buscando conservar su estatus de Campeón de Andalucía.

► Sea por Andalucía libre

[TAKEDOWN]

Noe Mencey derrotó a Mr. Okama

Macleyn derrotó a Freya

[SHOW PRINCIPAL]

LUCHA ELIMINATORIA 5 vs. 5: Team Portugal derrotó a Team Andalucía . Tony de Portugal endosó la cuenta de tres sobre Agis V valiéndose de las cuerdas, sin que el réferi Juan Zabala se diera cuenta.

. Tony de Portugal endosó la cuenta de tres sobre Agis V valiéndose de las cuerdas, sin que el réferi Juan Zabala se diera cuenta. TRIPLE AMENAZA: Crovetto derrotó a Deimos y Jake Koby .

. CAMPEONATO DE PAREJAS DE ANDALUCÍA WRESTLING: Golpe de Suerte (Capo y Macleyn) (c) derrotaron a Augusto Santos y Mocho para retener el título . Cuarta defensa exitosa de Golpe de Suerte desde que se hicieran con sus correas en The Black Order, el pasado septiembre.

. Cuarta defensa exitosa de Golpe de Suerte desde que se hicieran con sus correas en The Black Order, el pasado septiembre. CAMPEONATO ABSOLUTO DE ANDALUCÍA WRESTLING: Alvarito Adrenalina (c) derrotó a Rodrigues para retener el título . Cuarta defensa exitosa de Adrenalina desde que se hiciera con la corona en The Black Order, el pasado septiembre.

. Cuarta defensa exitosa de Adrenalina desde que se hiciera con la corona en The Black Order, el pasado septiembre. CAMPEONATO DE ANDALUCÍA, TRIPLE AMENAZA: Salamander derrotó a Márquez y Joe Gold para ganar el título . Salamander conquistó así el primer oro de su carrera.

. Salamander conquistó así el primer oro de su carrera. Andalucía Wrestling salió victoriosa de la particular «Guerra de Naciones» contra APW, al vencer en dos de los tres encuentros programados.

