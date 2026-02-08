Resultados Andalucía Wrestling: First Round

Con su evento estrella, Hijos de la Gloria, en el horizonte, Andalucía Wrestling comenzó el camino hacia esta cita este pasado 31 de enero, desde sus instalaciones en la ciudad de Sevilla (Andalucía, España), celebrando First Round.

La lucha principal tuvo al Campeonato de Andalucía en liza. Jostein defendió por tercera vez dicha presea, esta vez reencontrándose con el rival al que destronó, Márquez, quien en diciembre quiso dejar fuera de circulación a Salamander para posicionarse como único retador.

El Campeonato Absoluto de Andalucía también tuvo cabida, con Alvarito Adrenalina afrontando una Triple Amenaza contra Max Speed (luchador polaco habitual de Prime Time Wrestling) y LBJ (jovencísimo gladiador italiano), luego de lanzar un reto abierto.

También desde Italia provenían los aspirantes al Campeonato de Parejas de Andalucía Wrestling: Milano Bene, equipo conformado por Alberto Borghi (Campeón de Milano Wrestling Federation) y Conte McStevenson, que buscó derrocar a Golpe de Suerte (Capo y Macleyn).

Además, se anunció un duelo entre Crovetto y Ghostnight y la implicación de STUciedade (Stefan Stu y Michael Stu), dupla portuguesa.

First Round estará pronto disponible para adquirir en el Gumroad de Andalucía Wrestling.

► Vuelve «La Envidia»

STUciedade (Stefan Stu y Michael Stu) derrotaron a Mr. Okama y Joe Gold .

. Ghostnight derrotó a Crovetto .

. CAMPEONATO DE PAREJAS DE ANDALUCÍA WRESTLING: Golpe de Suerte (Capo y Macleyn) (c) derrotaron a Milano Bene (Alberto Borghi y Conte McStevenson) para retener el título . Tercera defensa de los campeones desde que consiguieran sus cinturones el pasado septiembre.

. Tercera defensa de los campeones desde que consiguieran sus cinturones el pasado septiembre. CAMPEONATO ABSOLUTO DE ANDALUCÍA WRESTLING: Alvarito Adrenalina (c) derrotó a Max Speed y LBJ para retener el título . Tercera defensa del campeón desde que consiguiera su oro el pasado septiembre.

. Tercera defensa del campeón desde que consiguiera su oro el pasado septiembre. CAMPEONATO DE ANDALUCÍA: Márquez derrotó a Jostein (c) y Salamander para ganar el título. A última hora, Salamander regresó y se sumó a la pugna.

