La curiosa vida de Jake Hager tras WWE y AEW

El exWWE y exAEW Jake Hager, también conocido como Jack Swagger, habla de su empresa de camiones, haber firmado con Power Slap, si volvería a las MMA y más. Todo ello en una reciente entrevista con nuestros compañeros de TMZ Sports y habiendo pasado más de un año desde su último combate de lucha libre y más de cuatro desde su última pelea de artes marciales mixtas.
► En palabras de Jake Hager
Su vida fuera del wrestling: la empresa de camiones
“La empresa va bien, gracias por preguntarlo. Hay muchas similitudes con el wrestling: conducir, ir de ciudad en ciudad, la logística… Estoy intentando convertirme en dueño de flota; solo tengo dos camiones, así que todavía soy ‘medio flota’, pero vamos avanzando. Tengo hijos y quiero estar en casa, así que la gestiono desde la oficina y contrato conductores. Salgo a la carretera si hace falta, si tengo que cubrir o ‘salvar’ alguna ruta.”
Su fichaje por UFC Power Slap y por qué lo hace ahora
“Estoy emocionadísimo de anunciar que he firmado con UFC Power Slap. Hay evento el 17 de abril en Las Vegas y voy a competir en peso pesado. Me han dicho que tengo una cara muy ‘abofeteable’… me lo dijo mi ex. Estoy sano ahora y vengo con todo.”
Cómo se prepara para Power Slap y qué es lo más importante
“Hay ejercicios específicos: mucha técnica de hombros y, sobre todo, fortalecer el cuello para absorber el golpe. Por suerte, yo no tengo cuello, así que va directo de hombro a cabeza… y espero que eso sea una ventaja.”
Cómo funciona el formato y cuál es el objetivo
“Hay jueces y puntúan cada asalto; creo que son tres o cinco asaltos. Te enfrentas a una persona y vas ronda por ronda… salvo que alguien lo noquee. Básicamente, de eso va.”
Críticas por seguridad: su respuesta
“Sabes a lo que te apuntas: firmas para que te abofeteen y para devolver la bofetada lo más fuerte posible. Espero que haya lesiones, pero UFC cubre los gastos relacionados con lesiones y, sinceramente, no me preocupa.”
Nervios, mentalidad competitiva y su historial en deportes de combate
“No estoy nervioso. Yo me metí en MMA profesional sin haber hecho una sola pelea amateur. Me apoyo en mi experiencia: he peleado toda la vida, lucha, pro wrestling, MMA. Voy a entrenar duro y dar el paso.”
Por qué no volvería a MMA (aunque le gustaría)
“Me encantaría, pero no creo que mi cuerpo pueda aguantar ese tipo de campamento. Cumplo 44 este mes, y en ese deporte, si no entrenas a muerte, te metes en la jaula y te hacen daño. Ojalá hubiera empezado antes, pero no se dio.”
La era Zeb Colter y el fenómeno ‘We the People’
“¿Podría funcionar hoy? Quién sabe si una empresa querría arriesgarse. Empezó como una cosa de inmigración ilegal, pero el público se adueñó de ‘We the People’: ya no era el eslogan de ‘los verdaderos americanos’, era de la gente y significaba algo. Era casi unificador. Creo que si lo recuperáramos hoy estaría súper over y seguiría resonando en muchos niveles. Sabíamos que era grande cuando Dutch salía, soltaba promos insultando al público, y aun así al final se ponían la mano en el corazón y gritaban ‘We the People’. Íbamos al backstage y pensábamos: ‘Les has dicho de todo… y aun así nos animan’. Ahí supimos que teníamos algo.”
Su ritual para WrestleMania (consejo para debutantes)
“Sáltate el Hall of Fame. Lo ponen la noche anterior, dura 4 o 5 horas, no duermes temprano, y al día siguiente es WrestleMania… ¿qué hacemos? A dormir. Y en el ring, con tanta gente, a veces no oyes la reacción al momento porque es un estadio abierto: tarda en llegar el sonido. Espera, que llega. No dejes que te afecte.”
¿Retirado para siempre?
“Sí, he tenido el gusanillo. Cuando me retiré estaba destrozado, los hombros colgaban de un hilo. Ahora todo está mucho mejor y más sano. No descartaría volver a luchar; de hecho, creo que me gustaría regresar.”
TNA + WWE y la era ‘sin kayfabe’
“Me parece genial que WWE y TNA trabajen juntos: es buenísimo para los fans. La competencia hace que todo mejore: los luchadores están más contentos, el producto mejora, aparecen alianzas con otras empresas… al final beneficia a todos. Sobre enseñar el ‘detrás de cámaras’: el contenido hoy es moneda. No tengo un gran problema con ello, pero complica escribir historias. Aun así, puedes usar internet en tu favor: puedes volver a ‘trabajar’ a los fans con filtraciones controladas y hacer que crean cosas reales. Ese es el siguiente paso.”