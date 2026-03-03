Drew McIntyre se ve como el «Último tipo bueno» en WWE

Aunuqe se ha convertido en un constante dolor de cabeza para el gerente general de WWE SmackDown, Nick Aldis, mientras interfiere en cada combate que involucra a sus potenciales retadores, Drew McIntyre cree que es uno de los últimos buenos luchadores de la WWE, y justifica su razonamiento en torno a todo lo que ha tenido que pasar para volver a la cima.

► Drew McIntyre batalló para volver a la cima en la WWE

Drew McIntyre fue entrevistado recientemente en «SHAK Wrestling» y explicó cómo ha sido toda su batalla para volver al lugar más alto, mencionando en cómo logró convertir su frustración en una motivación para volver a tener el Campeonato WWE, sentenciando con el dicho de que al final, a veces «los buenos ganan».

«Sé cuánto dura mi contrato actual y no puedo pensar ni por un segundo: ‘Bueno, este es solo mi rol. Voy a ser feliz en este rol’. He visto a estrellas, históricamente, encasillarse en un lugar determinado, y es un lugar genial, es increíble estar en la WWE, en ese lugar, elevando a todos los que te rodean… Pero no, no para Drew McIntyre. Sé de lo que soy capaz.«

«Porque no soy el malo. Soy el último tipo bueno en la WWE. Si intentas discutir conmigo, debatir conmigo, perderás. Lo he hecho muchas veces. Alguien me ha dicho: ‘Oh, tú eres el malo’. Yo les digo: ‘¿Cómo? Dame un ejemplo’, y debato. Explico por qué soy como soy, qué me ha pasado, el trastorno de estrés postraumático que he sufrido, ‘¿No harías lo mismo?’. ¿Y cada persona? ‘Sí’. «El último bueno.»

Aunque parecía que Drew McIntyre tenía un combate fijo para WrestleMania 42 como Campeón WWE, Nick Aldis decidió programarlo para un nuevo combate contra Cody Rhodes este viernes, donde tendrá que poner en juego su título, y su eventual boleto al gran evento, donde Randy Orton ya espera.