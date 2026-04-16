Predicciones WrestleMania 42 con cuotas: análisis y favoritos

WrestleMania 42 está a la vuelta de la esquina y, como cada año, el evento más importante de WWE llega cargado de combates clave, rivalidades personales y oportunidades que pueden cambiar carreras para siempre. A continuación, repasamos nuestras predicciones, analizando qué está en juego en cada combate y quién tiene más opciones de salir con la victoria.

► Predicciones WrestleMania 42

CM Punk (c) vs Roman Reigns – Campeonato Mundial Peso Completo

La rivalidad entre CM Punk y Roman Reigns ha ido más allá de lo habitual, tocando temas de legado, ego y verdad dentro de WWE. «El mejor del mundo» y actual campeón ha construido su discurso desde la idea de que él abrió el camino para figuras como Reigns, mientras que el “Jefe Tribal” ha respondido desde la superioridad absoluta. Todo apunta -aquí incluimos las cuotas en favor del monarca (-140)- a que Punk obtendrá posiblemente su victoria más grande desde su regreso en 2023. Reigns no necesita este triunfo para mantenerse en la cima, pero Punk sí para consolidar su posición, por lo que debería imponerse en un combate muy emocional.

Predicción: CM Punk

Cody Rhodes (c) vs Randy Orton – Campeonato WWE

Aquí hay historia real entre ambos, con Randy Orton jugando constantemente con la mente de Cody Rhodes y recordándole su pasado y los tiempos de Legacy. Sin embargo, el contexto actual es claro: Rhodes es uno de los pilares de WWE y favorito en las cuotas (-200). Orton siempre es peligroso y creíble como retador, pero su rol en esta historia parece más enfocado en elevar el combate que en recuperar el campeonato. Parece bastante claro que, aún contando en su contra con Pat McAfee, Cody retendrá en un duelo que mejor construido podría haber sido épico.

Predicción: Cody Rhodes

Jade Cargill (c) vs Rhea Ripley – Campeonato Femenil WWE

Este combate representa un choque de eras: Rhea Ripley como dominadora actual y Jade Cargill como la apuesta de futuro. La historia ha girado en torno al respeto y la amenaza implícita de relevo generacional. WWE está buscando consolidar a Cargill como nueva figura dominante. WrestleMania suele ser el escenario para este tipo de cambios, y esta parece la oportunidad perfecta. Y así lo indican también las cuotas para Jade (-130).

Predicción: Jade Cargill

Stephanie Vaquer (c) vs Liv Morgan – Campeonato Mundial Femenil

La rivalidad ha mezclado intensidad y carácter, con Liv Morgan jugando desde su personalidad provocadora y Stephanie Vaquer desde su crecimiento competitivo. La narrativa actual de «La Primera» es la de una luchadora en ascenso que necesita una victoria grande para consolidarse; las cuotas la sitúan igualmente como favorita (-125). Liv puede soportar la derrota, pero Vaquer necesita el triunfo para dar el siguiente paso.

Predicción: Stephanie Vaquer

Penta (c) vs Dragon Lee vs Rusev vs JD McDonagh vs Rey Mysterio vs Je’Von Evans – Campeonato Intercontinental

La historia de esta lucha gira en torno al caos y la acumulación de rivalidades cruzadas, con varios competidores buscando su momento. Penta llega como campeón, favorito en las cuotas (-150) y con impulso de cara a seguir logrando cosas grandes como Superestrella WWE. Aunque nombres como Dragon Lee o Rusev pueden sorprender, la narrativa apunta a que WWE quiere consolidar a Penta en un escenario grande, por lo que debería sobrevivir a la locura del combate y retener.

Predicción: Penta

Seth Rollins vs Gunther

Este combate es puro choque de estilos y de carreras abismales en WWE: técnica y brutalidad contra experiencia y narrativa. Gunther ha sido presentado como una fuerza dominante, mientras Seth Rollins aporta prestigio. Puede que suene extraño viendo todo lo que ha conseguido ya pero «El General del Ring» necesita esta victoria -las cuotas indican que la obtendrá (-135)- para mantenerse como amenaza principal. Rollins puede perder sin daño real.

Predicción: Gunther

Drew McIntyre vs Jacob Fatu

Aquí no hay reglas (es un combate sin sanción), y eso cambia todo. Drew McIntyre representa la experiencia, pero Jacob Fatu es caos puro. Las cuotas (-110) reflejan igualdad total, pero en este tipo de combate, WWE suele apostar por el impacto. Fatu puede salir reforzado con una victoria brutal, y este parece el escenario perfecto para consolidarlo.

Predicción: Jacob Fatu

AJ Lee (c) vs Becky Lynch – Campeonato Intercontinental Femenil

Una rivalidad con mucho peso histórico. AJ Lee regresa con aura, pero Becky Lynch es la figura establecida que domina el presente. Las cuotas favorecen a la retadora (-130), lo que encaja con la lógica actual de WWE. AJ puede brillar sin ganar, pero «El Hombre» necesita seguir siendo pilar de la división.

Predicción: Becky Lynch

LA Knight y The Usos vs Logan Paul, Austin Theory y IShowSpeed

Aquí la historia se ha centrado en el caos, las traiciones y las tensiones internas, especialmente en el lado rival. Con LA Knight y los Usos como favoritos en las cuotas (-160), la lógica indica que WWE quiere reforzar a este grupo de cara a futuras historias. Además, las fracturas del equipo contrario han sido evidentes, lo que apunta a que terminarán pagando el precio en WrestleMania.

Predicción: LA Knight y The Usos

Dominik Mysterio vs “The Demon” Finn Bálor

Aquí la historia es clara: Dominik Mysterio ha crecido como personaje, pero Finn Bálor como Demon es otra cosa. Las cuotas lo reflejan como favorito claro (-170), y WrestleMania es el escenario donde este personaje suele imponerse. Dominik puede perder sin perder impulso. Y es más, «El Demonio» necesita ganar porque en últimas apariciones no solo perdió sino que quedó muy mal parado como personaje intimidante.

Predicción: Finn Bálor

Sami Zayn (c) vs Trick Williams – Campeonato de Estados Unidos

Sami Zayn representa estabilidad y credibilidad como campeón, mientras Trick Williams es la nueva apuesta. Las cuotas favorecen a Sami (-140), y parece lógico que retenga para mantener valor en el título. Trick aún puede crecer sin necesidad de ganar aquí. Basta solo incluso con estar en esta posición, pero mucho más si ofrece una buena actuación.

Predicción: Sami Zayn

Brock Lesnar vs Oba Femi

Clásico combate de poder. Oba Femi es el futuro, pero Brock Lesnar sigue siendo una atracción dominante. Las cuotas lo colocan como favorito (-150), y en WrestleMania, WWE suele apostar por nombres grandes en este tipo de enfrentamientos. Aun así, Femi puede salir reforzado incluso perdiendo. Eso sí, si ganase sería un impulso absolutamente loco para su todavía joven carrera en WWE.

Predicción: Brock Lesnar

Nia Jax y Lash Legend (c) vs. Alexa Bliss y Charlotte Flair vs. The Bella Twins vs. Bayley y Lyra Valkyria – Campeonato Femenino en Parejas WWE

Un combate con muchas variables. Aquí la historia está en las alianzas temporales y el caos. Con cuotas muy abiertas, WWE suele apostar por el equipo con narrativa activa, y Bayley y Lyra tienen ese impulso. Además, les daría continuidad a historias recientes. Pero cualquier cosa puede pasar.

Predicción: Bayley y Lyra Valkyria