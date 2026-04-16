Este jueves 16 de abril, AEW Collision se emitirá desde el Angel of the Winds Arena, en Everett, Washington. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado jueves en AEW Collision
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Gabe Kidd, David Finlay y Clark Connors vencieron a Místico, Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey (****)
- Kris Stalander e Hikaru Shida vencieron a Ava Lawless y Gigi Rey (** 1/2)
- Rush venció a Anthony Bowens (****)
- Bobby Lashley y Shelton Benjamin vencieron a Andy Anderson y Mo Jabari (***)
- Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Hechicero y El Clon (*****)
- CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada retuvo ante Myron Reed (**** 1/2)
- Jamie Hayter y Alex Windsor vencieron a Thekla y Marina Shafir (*)
► Cartelera AEW Collision 16 de abril 2026
- ELIMINATOR MATCH: Jon Moxley vs. Nick Wayne.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Thekla (c) vs. Alex Windsor.
- The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vs. The Rascalz (Zachary Wentz y Myron Reed).
- Hikaru Shida y Kris Statlander en acción.
► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?
Fecha: jueves 16 de abril de 2026.
Horario (referencia): 18:00 hrs, Ciudad de México
Sede: Angel of the Winds Arena, Everett, Washington
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TNT / HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / AEW Plus
|Centroamérica
|18:00
|ViX / AEW Plus
|Panamá
|19:00
|ViX / AEW Plus
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX / AEW Plus
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|ViX / AEW Plus
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|ViX / AEW Plus
|Chile (Santiago)
|21:00
|ViX / AEW Plus
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|ViX / AEW Plus
|Reino Unido — Londres
|00:00 (29 mar.)
|AEW Plus
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (29 mar.)
|DAZN / AEW Plus
|Japón
|09:00 (29 mar.)
|AEW Plus
|Australia — Sídney
|11:00 (29 mar.)
|AEW Plus
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (29 mar.)
|AEW Plus
|África y Medio Oriente
|Varía
|AEW Plus
Los horarios pueden variar dependiendo de programación local o cambios de horario de verano.