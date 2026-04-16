Este jueves 16 de abril, AEW Collision se emitirá desde el Angel of the Winds Arena, en Everett, Washington. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado jueves en AEW Collision

CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Gabe Kidd, David Finlay y Clark Connors vencieron a Místico, Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey (****) Kris Stalander e Hikaru Shida vencieron a Ava Lawless y Gigi Rey (** 1/2) Rush venció a Anthony Bowens (****) Bobby Lashley y Shelton Benjamin vencieron a Andy Anderson y Mo Jabari (***) Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Hechicero y El Clon (*****) CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada retuvo ante Myron Reed (**** 1/2) Jamie Hayter y Alex Windsor vencieron a Thekla y Marina Shafir (*)

► Cartelera AEW Collision 16 de abril 2026

ELIMINATOR MATCH: Jon Moxley vs. Nick Wayne.

Jon Moxley vs. Nick Wayne. CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Thekla (c) vs. Alex Windsor.

Thekla (c) vs. Alex Windsor. The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vs. The Rascalz (Zachary Wentz y Myron Reed).

Hikaru Shida y Kris Statlander en acción.

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: jueves 16 de abril de 2026.

Horario (referencia): 18:00 hrs, Ciudad de México

Sede: Angel of the Winds Arena, Everett, Washington

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / HBO Max Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus Centroamérica 18:00 ViX / AEW Plus Panamá 19:00 ViX / AEW Plus Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus Reino Unido — Londres 00:00 (29 mar.) AEW Plus España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (29 mar.) DAZN / AEW Plus Japón 09:00 (29 mar.) AEW Plus Australia — Sídney 11:00 (29 mar.) AEW Plus Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (29 mar.) AEW Plus África y Medio Oriente Varía AEW Plus

Los horarios pueden variar dependiendo de programación local o cambios de horario de verano.