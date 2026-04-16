AEW COLLISION 16 de abril de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver AEW Collision 16 de abril 2026 | Jon Moxley vs. Nick Wayne

Este jueves 16 de abril, AEW Collision se emitirá desde el Angel of the Winds Arenaen Everett, Washington. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado jueves en AEW Collision

  1. CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Gabe Kidd, David Finlay y Clark Connors vencieron a Místico, Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey (****)
  2. Kris Stalander e Hikaru Shida vencieron a Ava Lawless y Gigi Rey (** 1/2)
  3. Rush venció a Anthony Bowens (****)
  4. Bobby Lashley y Shelton Benjamin vencieron a Andy Anderson y Mo Jabari (***)
  5. Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Hechicero y El Clon (*****)
  6. CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada retuvo ante Myron Reed (**** 1/2)
  7. Jamie Hayter y Alex Windsor vencieron a Thekla y Marina Shafir (*)

► Cartelera AEW Collision 16 de abril 2026

Cobertura y resultados AEW Collision 16 de abril 2026 | Jon Moxley vs. Nick Wayne
AEW Collision 16 de abril 2026.
  • ELIMINATOR MATCH: Jon Moxley vs. Nick Wayne.
  • CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Thekla (c) vs. Alex Windsor.
  • The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vs. The Rascalz (Zachary Wentz y Myron Reed).
  • Hikaru Shida y Kris Statlander en acción.

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: jueves 16 de abril de 2026.
Horario (referencia): 18:00 hrs, Ciudad de México
Sede: Angel of the Winds Arena,  Everett, Washington

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus
Centroamérica 18:00 ViX / AEW Plus
Panamá 19:00 ViX / AEW Plus
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus
Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus
Reino Unido — Londres 00:00 (29 mar.) AEW Plus
España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (29 mar.) DAZN / AEW Plus
Japón 09:00 (29 mar.) AEW Plus
Australia — Sídney 11:00 (29 mar.) AEW Plus
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (29 mar.) AEW Plus
África y Medio Oriente Varía AEW Plus

Los horarios pueden variar dependiendo de programación local o cambios de horario de verano.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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