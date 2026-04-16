TNA Thursday Night iMPACT! 16 de abril 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

TNA se presenta este jueves 16 de abril 2026 desde el Upstate Medical University Arena, en Syracuse, New York. Sera una noche interesante cargada de acción y grandes segmentos.
► El pasado jueves en TNA Thursday Night iMPACT!
- Jada Stone derrotó a Dani Luna (*** 1/2)
- Frankie Kazarian derrotó a BDE (** 1/4)
- Elayna Black derrotó a Myla Grace (**)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA, LUCHA DE MESAS: The Hardys (c) retuvieron ante The Righteous (***)
► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 16 de abril de 2026
- KC Navarro vs. AJ Francis
- Eric Young vs. EC3
- Xia Brookside habla de sus acciones en Rebellion
► ¿Dónde ver TNA Thursday Night iMPACT! en vivo?
Fecha: Jueves 16 de abril de 2026.
Horario de referencia: 19:00 — Ciudad de México.
Sede: Upstate Medical University Arena, Syracuse, New York.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX
|19:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Denver (MT)
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Canadá — Toronto
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Centroamérica
|20:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Colombia / Perú / Ecuador
|20:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Venezuela / Bolivia
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Chile
|22:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Argentina / Uruguay / Brasil
|22:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Reino Unido
|01:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|España / Francia / Alemania
|02:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Japón
|10:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Australia — Sídney
|12:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Nueva Zelanda
|14:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.