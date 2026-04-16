TNA Thursday Night iMPACT! 16 de abril 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

TNA se presenta este jueves 16 de abril 2026 desde el Upstate Medical University Arena, en Syracuse, New York. Sera una noche interesante cargada de acción y grandes segmentos.

► El pasado jueves en TNA Thursday Night iMPACT!

Jada Stone derrotó a Dani Luna (*** 1/2) Frankie Kazarian derrotó a BDE (** 1/4) Elayna Black derrotó a Myla Grace (**) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA, LUCHA DE MESAS: The Hardys (c) retuvieron ante The Righteous (***)

► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 16 de abril de 2026

KC Navarro vs. AJ Francis

Eric Young vs. EC3

Xia Brookside habla de sus acciones en Rebellion

► ¿Dónde ver TNA Thursday Night iMPACT! en vivo?

Fecha: Jueves 16 de abril de 2026.

Horario de referencia: 19:00 — Ciudad de México.

Sede: Upstate Medical University Arena, Syracuse, New York.

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — CDMX 19:00 TNA+, AMC, Claro Sports Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports Estados Unidos — Chicago (CT) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports Estados Unidos — Denver (MT) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TNA+, AMC, Claro Sports Canadá — Toronto 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports Centroamérica 20:00 TNA+, AMC, Claro Sports Colombia / Perú / Ecuador 20:00 TNA+, AMC, Claro Sports Venezuela / Bolivia 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports Chile 22:00 TNA+, AMC, Claro Sports Argentina / Uruguay / Brasil 22:00 TNA+, AMC, Claro Sports Reino Unido 01:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports España / Francia / Alemania 02:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports Japón 10:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports Australia — Sídney 12:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports Nueva Zelanda 14:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.