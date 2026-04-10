El último episodio de TNA Thursday Night iMPACT! antes de Rebellion, grabado el pasado 28 de marzo desde el Alario Center de Westwego (Louisiana, EEUU), se emitió anoche vía AMC y AMC+ (EEUU), Sportsnet 360 (Canadá) y TNA+ (globalmente).

El principal punto de su promoción fue la firma de contrato protagonizada por Mike Santana y Eddie Edwards para el combate que estos disputarán en Rebellion con el Campeonato Mundial TNA sobre la mesa.

Tres luchas presentó el cartel de este capítulo: The Hardys defendiendo el Campeonato Mundial de Parejas TNA ante The Righteous con mesas de por medio, Elayna Black vs. Myla Grace, Frankie Kazarian vs. BDE y Jada Stone vs. Dani Luna. Además, se anunció la presencia de Ricky Sosa y Taryn Terrell.

► Bajo impacto (VII)

La firma de contrato con Mike Santana y Eddie Edwards abrió la noche, presentados por Daria Rae y Santino Marella. Bueno, más bien por Rae, quien quiso acaparar el micrófono. Una vez fue turno de los luchadores, Edwards acusó a Santana de haber dejado TNA cuando la empresa pasaba por malos momentos. Una verdad como un templo, pero claro, el Campeón Mundial TNA es el «face» de la historia, así que tuvo que tener réplica, esgrimiendo que quiso volver para demostrar lo que valía. Edwards evitó mencionar que Santana sólo regresó porque en AEW no quisieron darle bola, porque claro, es el «heel». A cambio, mencionó a la familia de Santana, y este también apuntó al mismo recurso, recordando que Alisha Edwards había decidido irse con Moose. La tensión se hizo insostenible y entonces hizo acto de presencia Cedric Alexander para un 2 vs. 1, que Leon Slater evitó sacando del ring a los integrantes de The System. Recordemos, Alexander buscará el Campeonato de la División X que ostenta Slater en Rebellion.

En promo pregrabada, AJ Francis insultó a los seguidores de los Cleveland Browns y aseguró que tumbaría a Nic Nemeth en Rebellion.

Jada Stone derrotó a Dani Luna . Consuelo de que, al menos, la última lucha de Luna para TNA fue buena y elevó a Stone, gladiadora con la que la empresa tiene un tesoro. Tasha Steelz, en la mesa de comentarios, distrajo en mitad del choque a Stone, permitiendo que Luna tomara el control, pero «The Spark» se repuso y sobre los 10 minutos un Twisting Moonsault le dio la victoria vía pin. ♠♠♠ 1/2 Acabada la contienda, Steelz atacó a Stone.

. Consuelo de que, al menos, la última lucha de Luna para TNA fue buena y elevó a Stone, gladiadora con la que la empresa tiene un tesoro. Tasha Steelz, en la mesa de comentarios, distrajo en mitad del choque a Stone, permitiendo que Luna tomara el control, pero «The Spark» se repuso y sobre los 10 minutos un Twisting Moonsault le dio la victoria vía pin. ♠♠♠ Acabada la contienda, Steelz atacó a Stone. Ojo con el siguiente vídeo: Elijah meditabundo caminando por un cementerio de Nueva Orleans, un niño, fan confeso, le pide que rece por su padre muerto, el cantautor accede y resulta que era una trampa de Frankie Kazarian, quien le había pagado dinero al pequeño diablo. Elijah acabó defenestrado en mitad del camposanto y el niño sin toda la recompensa que Kaz le prometió. Recordemos, Elijah y Kaz se enfrentarán en Rebellion.

Reporte semanal de lesiones. Nic Nemeth es duda para Rebellion. Jody Threat está de baja tras su combate contra Tessa Blanchard el pasado jueves.

Taryn Terrell, sobre el ring, aplaudida por ser oriunda de Nueva Orleans, dijo que quiso salir de su retiro para darle una lección a The Elegance Brand. Esta facción, por supuesto, la interrumpió, tras defenestrar a Mickie James y ODB en «backstage», e hicieron lo mismo con Terrell. La seguridad intentó intervenir, sin éxito. Recordemos, Terrell, James y ODB irán contra The Elegance Brand en Rebellion bajo estipulación «Hardcore Country Match».

Por los pasillos del Alario Center, se vio a Santino Marella discutir con Arianna Grace y Stacks, hasta acabar propinándole un par de puñetazos al maromo de NXT. Este y Grace se refugiaron en el vestidor femenil, así que Indi Hartwell, quien pasaba por allí, acompañó a Marella y consiguió recuperarle su Cobra.

Frankie Kazarian derrotó a BDE . Limpiamente, en apenas tres minutos, Kaz hizo que BDE se rindiera vía Chicken Wing. Mala exposición para BDE, quien venía de dejar varias actuaciones meritorias. ♠♠1/4 Ryan Nemeth estuvo en la mesa de comentarios y golpeó a BDE en el poscombate, hasta que Elijah hizo acto de presencia y los rudos pusieron pies en polvorosa.

. Limpiamente, en apenas tres minutos, Kaz hizo que BDE se rindiera vía Chicken Wing. Mala exposición para BDE, quien venía de dejar varias actuaciones meritorias. Ryan Nemeth estuvo en la mesa de comentarios y golpeó a BDE en el poscombate, hasta que Elijah hizo acto de presencia y los rudos pusieron pies en polvorosa. Elayna Black derrotó a Myla Grace (con Harley Hudson) . Otra mala exposición para un talento como Grace, que podría ser el futuro de TNA, aquí ejerciendo de «jobber» cualquiera, cayendo vía pin tras el Blackout sobre los tres minutos. ♠♠

. Otra mala exposición para un talento como Grace, que podría ser el futuro de TNA, aquí ejerciendo de «jobber» cualquiera, cayendo vía pin tras el Blackout sobre los tres minutos. Daría Rae informó a Santino Marella e Indi Hartwell que ambos estaban suspendidos indefinidamente.

Gia Miller presentó en el stage a Ricky Sosa, quien poco pudo decir, pues fue atacado por Eric Young. Ya dentro del ring, Sosa terminó Martineteado.

En un vídeo de más de seis minutos, se mostró otra vez la llegada de Tessa Blanchard al Undead Realm, sin ningún avance, aparte de varias risotadas de James Mitchell. Luego, a Rosemary, Mara Sadè y Allie por una especie de cueva fantasmagórica, mientras Victoria Crawford y Mila Moore buscaban a Blanchard. Moore fue ¿secuestrada? por Havok, en una imagen ya vista si no recuerdo mal. Para concluir, menos mal, Rosemary condujo a Mitchell hasta Abyss para pedirle cierto favor.

Antes del estelar, segmento con Order 4 invitando a Trey Miguel a acompañarlos. Mustafa Ali y Miguel intercambiaron pullas, una de ellas en referencia a la marcha del resto de los Rascalz a AEW, y el grupo rudo cargó contra el Campeón Internacional TNA. Moose, acompañado de Alisha Edwards, hizo el salve. Recordemos, Miguel defenderá su oro ante Ali en Rebellion y Moose se medirá a Special Agent 0 en el mismo escenario.

Repaso final al cartel de Rebellion, con el único añadido del Ryan Nemeth vs. BDE, que tendrá lugar en el «Countdown» del evento.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA, LUCHA DE MESAS: The Hardys (c) derrotaron a The Righteous para retener el título . La batalla tuvo carácter eliminatoria; es decir, no concluía cuando un miembro de algún equipo atravesaba una mesa, sino que era necesario que ambos lo hicieran. Así, los hermanos consiguieron lanzar a Dutch contra una fuera del ring, pero justo después, Vincent logró hacer lo mismo con Matt Hardy, equilibrando el particular marcador. En el duelo definitivo, Matt ayudó a que Vincent quedara bien tranquilito sobre una mesa también fuera del cuadrilátero y Jeff hizo que la rompiese vía Swanton Bomb. «Main event» correcto, nada especial. La violencia en TNA ahora se ve muy PG. ♠♠♠

. La batalla tuvo carácter eliminatoria; es decir, no concluía cuando un miembro de algún equipo atravesaba una mesa, sino que era necesario que ambos lo hicieran. Así, los hermanos consiguieron lanzar a Dutch contra una fuera del ring, pero justo después, Vincent logró hacer lo mismo con Matt Hardy, equilibrando el particular marcador. En el duelo definitivo, Matt ayudó a que Vincent quedara bien tranquilito sobre una mesa también fuera del cuadrilátero y Jeff hizo que la rompiese vía Swanton Bomb. «Main event» correcto, nada especial. La violencia en TNA ahora se ve muy PG. Como epílogo, los Hardy se las prometían felices, pero un recuperado Dutch los empujó contra… otra mesa, dejándolos para el arrastre. Dutch y Vincent se marcharon satisfechos. Imagino que la rivalidad Hardys-Righteous continuará. Recordemos, los Hardy defenderán sus correas contra Brian Myers y Bear Bronson, integrantes de The System, en Rebellion.

⇒ TNA parece tener problemas últimamente a la hora de ofrecer buenos «go-home shows» previos a sus grandes citas. Y esta vez no por vender mal Rebellion (aunque varios retadores se ausentaran, caso de Léi Yǐng Lee), sino porque el episodio tuvo demasiada promoción, con una única lucha notable de las cuatro programadas. Entiendo que el fin de estas ediciones sea emplazarte al PPV, pero siempre puede darse un equilibrio. Hablamos de un show de lucha libre, donde uno espera que haya acción entre las doce cuerdas, y apenas hubo 35 minutos de ella. Pero bueno, considerando que es el pan de cada semana, tampoco resultó decepcionante.

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