Nick Khan confirma que WrestleMania 43 sigue en pie

En septiembre del año pasado, WWE llevó a cabo una conferencia de prensa en La Vegas, encabezada por Triple H y acompañado de varios luchadores, para anunciar que WrestleMania 43 se llevará a cabo en Riad, Arabia Saudita, siendo el primer evento de este tipo que se celebrará fuera de Norteamérica, y que ha dado mucho de qué hablar entre los fanáticos, periodistas y ex luchadores.

► WrestleMania 43 seguirá el plan original

Durante su intervención en el Congreso Mundial de Deportes SBJ CAA en Los Ángeles, el presidente de la WWE, Nick Khan, confirmó que WrestleMania 43 tendrá lugar en Riad, Arabia Saudita. Esta decisión se ratifica pese a la escalada del conflicto armado en el Medio Oriente, producto de las tensiones que existen entre Estados Unidos e Irán. Khan resalta el hecho de que por primera vez un evento de esta magnitud se llevará fuera de los Estados Unidos, y que contará con el apoyo de los fanáticos pase lo que pase.

“Celebraremos WrestleMania el próximo año en Arabia Saudita. Por primera vez, WrestleMania se celebrará fuera de Estados Unidos o Canadá, y hemos mantenido una colaboración muy fructífera con ellos…”.

“Cuando vayamos, no tiene por qué ser solo aquí. Nuestros fans nos seguirán… sin importar dónde estemos”.

Recordemos que, gracias a un acuerdo que lleva ya varios años, Arabia Saudita ya ha albergado varios eventos importantes de la WWE en los últimos años, incluyendo el Royal Rumble 2026. Ahora, llevar WrestleMania allí eleva esta asociación a un nivel completamente nuevo.