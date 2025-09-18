WrestleMania 43 en Arabia Saudita: ¿qué opina Booker T?

Booker T

Durante la semana pasada, WWE llevó a cabo una conferencia de prensa en La Vegas, encabezada por Triple H y acompañado de varios luchadores, para anunciar que WrestleMania 43 se llevará a cabo en Arabia Saudita, siendo el primer evento de este tipo que se celebrará fuera de Norteamérica. 

Shawn Michaels, The Undertaker, Turki Al-Sheikh, Triple H y Liv Morgan en la conferencia de prensa para anunciar WWE WrestleMania 43 Arabia Saudita

► WrestleMania 43 y el impacto indirecto a la industria

El anuncio de llevar WrestleMania 43 a Arabia Saudita generó muchas reacciones y opiniones, algunas a favor y otras en contra. Booker T fue uno de los últimos en pronunciarse, y durante el episodio reciente de su podcast «Hall of Fame» explicó que, si bien la decisión de WWE de trasladar el evento fuera de los Estados Unidos de América es una decisión de negocios, esta afecta indirectamente a otros eventos independientes que operan durante el fin de semana de WrestleMania, aunque luego expresó su deseo de que los luchadores ganen el máximo dinero de su vida, advirtiéndoles que la lucha libre no es algo para siempre.

«Va a ser una locura, tío. No habrá WrestleCon… Eso es lo que realmente molesta a muchos, ya sabes, que WrestleCon se vaya a sustituir por dos grandes espectáculos. Pero bueno, lo entiendo, lo entiendo. Al final, se trata de dinero. Se trata, ya sabes, del talento y de poder generar muchos ingresos para pagarles a estos chicos, ¿sabes a qué me refiero?»

«¡En mi caso, lo entiendo! ¿Sabes? ¿Para la gente que está molesta? Entiendo su queja, pero yo, como empresario, les digo esto: ¿qué van a hacer?«

Roman Reigns, Seth Rollins y CM Punk en WWE WrestleMania 41 (19 de abril de 2025) - WWE

