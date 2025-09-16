Bully Ray justifica decisión de WWE sobre WrestleMania 43

Durante la última semana, WWE llevó a cabo una conferencia de prensa encabezada por Triple H y acompañado de varios luchadores, para anunciar que WrestleMania 43 se llevará a cabo en Arabia Saudita, siendo el primer evento de este tipo que se celebrará fuera de Norteamérica.

► WrestleMania 43 se llevará a cabo en Arabia Saudita

Durante la reciente edición de Busted Open Radio, Bully Ray explicó que llevar WrestleMania 43 a Arabia Saudita resulta una decisión de negocios para WWE, sin importar lo molestos que estuvieran los fans en los comentarios del anuncio, quienes le dijeron a la WWE «se vendieron». Se dice que el país asiático pagó una gran cantidad de dinero para llevarse el evento.

«Porque para mí, es un negocio. Siempre hablo del alcance del campo de juego y de por qué el término ‘el alcance del campo de juego’ o ‘el alcance del contrato’, siempre lo menciono porque me quedó grabado en la mente cuando leí mi primer contrato con la WWE, que decía: ‘El alcance del contrato es el mundo…’. Se van a Arabia Saudita. ¿De verdad estamos sorprendidos? Todos dicen: «¡Dios mío! ¡No puedo creer que estén haciendo esto! ¡No puedo creer que vayan a hacer negocios allí!». Aferrándose a las perlas, gritando, chillando, quejándose y quejándose. Ya llevan cinco años.»

El miembro del Salón de la Fama dijo que los fans coreando «¡Se vendieron!» en los programas de la WWE no van a cambiar nada, así como también agregó que a la WWE tampoco le importarán las publicaciones en las redes sociales y que si los fanáticos realmente quieren mostrarle a la WWE lo enojados que están. WrestleMania 43 en Arabia Saudita es un hecho y esto forma parte del acuerdo que la compañía mantiene con este país desde el 2018.