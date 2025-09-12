Oficial: WrestleMania 43 será en Arabia Saudita

WWE está en estos momentos realizando una conferencia de prensa con varias de sus grandes Superestrellas como The Undertaker, Shawn Michaels y Charlotte Flair. Y aunque no se ha anunciado oficialmente, ya se puede ver por la lona detrás de Joe Tessitore de qué se tratará: WrestleMania 43 será en Riad, Arabia Saudita.

► WrestleMania 43, la primera en Arabia Saudita y la primera fuera de Estados Unidos

La conferencia de prensa abrió con Joe Tessitore hablando de boxeo. De la pelea entre Saúl Canelo Álvarez ante Terence Crawford, pero ya se podía ver detrás de él el logo de WrestleMania 43 Riad, así que el rumor de estos últimos días se hizo oficial fácilmente.

Tras esto, el Director Creativo de Contenido WWE, Triple H, apareció y dijo que WWE había anunciado recientemente que el Royal Rumble 2026 iba a ser en Arabia Saudita, y ahorita quería anunciar algo que hacía más grande la relación entre WWE y Arabia Saudita: WrestleMania 43 será en Riad, Arabia Saudita en 2027, todo gracias a Riyadh Season.

Luego, Naomi declaró que ha sido un honor para ella, para Natalya y todas las luchadoras de WWE hacer historia para las mujeres en Arabia Saudita.

The Undertaker y Triple H también se mostraron muy emocionados, así como Turki Al-Sheikh, quien empezó agradeciendo al príncipe Mohamed Bin Salman, a WWE, a Vince McMahon y Triple H porque desde hace ocho años, WWE y Arabia Saudita están intentando cambiar las cosas y ahora se ha logrado hacer grandes proyectos.

Además, Turki Al-Sheikh agradeció a su amigo personal, Nick Khan, por seguir el legado de Vince McMahon.