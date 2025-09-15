WWE RAW 15 DE SEPTIEMBRE 2025 .— Lyra Valkyria enfrentó la semana pasada a Raquel Rodríguez, en un duelo que se veía difícil pero no imposible de superar. Sin embargo, como era de esperarse, Roxanne Pérez intervino, provocando que Rodríguez se llevara la victoria. esa intromisión no hizo más que avivar la rivalidad, así que este lunes, Valkyria volverá a subir al ring, esta vez en mano a mano contra Pérez. Será su oportunidad de reivindicarse, de demostrar que puede sobreponerse a la desventaja numérica y frenar el impulso de Judgment Day. La acción de la marca roja de WWE se emite desde el MassMutual Center, en Springfield, Massachusetts.

Y en la antesala de Wrestlepalooza, está programado un cara a cara de CM Punk y AJ Lee con Seth Rollins y Becky Lynch.

Además, John Cena estará presente.

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro