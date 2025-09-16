WWE NXT 16 DE SEPTIEMBRE 2025 .— NXT regresa a su vieja casa, la Full Sail University, para este episodio especial llamado Homecoming, y en él veremos a varios Superestrellas que en el pasado triunfaron en este lugar. Uno de ellos es Tyler Breeze, quien reapareció la semana pasada para desafiar al Campeón Norteamericano, Ethan Page. Aunque Page puede presumir de arrogancia, en poco puede igualarse a la de Breeze, quien con su estilo provocador buscará llevar la batuta y coronarse frente a los fans que alguna vez lo cobijaron. La acción de NXT se emite desde la Full Sail University, en Winter Park, Florida.

En un encuentro de tercias, Rhea Ripley, Stephanie Vaquer y Lyra Valkyria (en sustitución de una lesionada Tiffany Stratton) enfrentarán a Fatal Influence (Jacy Jayne, Fallon Henley y Jazmyn Nyx).

Carmelo Hayes y Trick Williams volverán a unir fuerzas para enfrentar a una dupla que también han sido tanto socios como rivales: Johnny Gargano y Tommaso Ciampa.

Además, Grayson Waller tendrá su segmento The Grayson Waller Effect, y sus invitados serán Oba Femi y al contendiente número uno, al título NXT, Ricky Saints.

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora de la CDMX