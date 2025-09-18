Adam Copeland reacciona al tributo que le hizo John Cena

Edge

En el episodio del 5 de septiembre de WWE SmackDown, John Cena luchó contra Sami Zayn por el Campeonato de los Estados Unidos, y durante el combate le rindió homenaje a Adam Copeland conectando una lanza. Lastimosamente, eso no fue suficiente para que pudiera llevarse la victoria y eventualmente la lucha fue interrumpida por Brock Lesnar.

► Adam Copeland reconoce a John Cena

Durante una entrevista reciente con theScore, Adam Copeland comentó que John Cena le rindió homenaje en SmackDown con el lanzazo, y comentó que vio el vídeo y le pareció divertido, e incluso bromeó sobre los comentarios de Michael Cole. La estrella de AEW habló sobre su rivalidad con Cena y explicó que esta llegó en el momento perfecto, ya que este necesitaba un rudo fuerte, y Copeland necesitaba un técnico de primera con quien trabajar, y afirma desde su primer combate, su química funcionó.

«Hace un par de días vi un vídeo donde lo preparó todo. Pensé: «Ya lo entendemos, Michael (Cole), eres un cómplice». Es divertidísimo.»

«Para John y para mí, nos conocimos en el momento perfecto. Él necesitaba a un villano y yo a uno bueno, y simplemente encajó. Nunca se sabe cuándo pasa eso. Al igual que con Eddie Guerrero y yo, nos tomó tres combates conectar de verdad. Pero con John, desde el primer día, funcionó.

Nuestros personajes eran completamente opuestos. Ambos conocíamos la misión y estábamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para superarnos mutuamente. John ya iba camino de ser el mejor, pero creo que nuestra rivalidad lo marcó como el hombre indicado, y me convirtió en un estelar. Siempre recordaré esa racha con cariño: los combates que tuvimos y la diversión que compartimos.«

Superluchas - Dos luchadores, Adam Copeland y Huracán, participaron en una lucha icónica en una escalera frente a una multitud entusiasta.

Durante las últimas, John Cena y Adam Copeland (Edge) fueron antagonistas y nos dejaron una gran rivalidad, y el miembro del Salón de la Fama reconoció que esta fue una de las mejores rivalidades de su carrera. Cena, por su parte, pudo rendirle un merecido homenaje a alguien con quien lamentablemente no podrá volver a luchar debido a que se encuentra trabajando en otra compañía.

