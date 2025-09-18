AJ Lee: «Tenía miedo al regresar a la WWE»

AJ Lee habla sobre su regreso a WWE tras 10 años, la evolución de la lucha femenil, su activismo en salud mental y su estilo impredecible hacia Wrestlepalooza, donde se unirá a su esposo, CM Punk, contra los también enamorados Seth Rollins y Becky Lynch.

► En palabras de AJ Lee

Retos de su regreso

“Lo más difícil ha sido manejar mi ansiedad. Me pongo nerviosa con la atención. Estos 10 años estuve cómoda como escritora y productora, detrás de las cámaras, creando mundos sin tener que ser yo la obra. Ahora soy ambas cosas y eso es un poco estresante. La parte mental ha sido el mayor obstáculo, pero ahora soy muy buena manejando mi ansiedad y puedo mantenerme equilibrada.”

Evolución de la lucha libre femenina

“Siempre decía que mi meta era que hubiera al menos una más como yo, alguien que tuviera esas oportunidades. Si yo podía romper el techo de cristal y abrir puertas para que otra persona entrara, ya sería increíble. Hoy todas son especiales, únicas y talentosas. Su aspecto físico es quizá la décima cosa más interesante sobre ellas. Eso es un sueño hecho realidad. Cada generación debe ser más fuerte y superar a la anterior, y eso es lo que está pasando.”

Mentalidad y personaje

“Para preservar tu salud mental, tienes que distinguir que el personaje y sus derrotas o victorias no son tú. Forman parte de una gran historia, pero no definen tu valor como persona. Tenía miedo de no recordar quién era ese personaje. Pero en cuanto crucé la cortina en Chicago, fue como si ella me estuviera esperando. Encendí un interruptor y me volví salvaje.”

Salud mental y activismo

“Cuando luchaba no había hablado públicamente de mi diagnóstico de trastorno bipolar. Fue casualidad que mi personaje fuera la ‘chica loca’. Cuando me retiré, entendí que debía dar respeto a este viaje de salud mental, sin sensacionalizar un trastorno. Empecé a trabajar con NAMI (Alianza Nacional de Enfermedades Mentales) para dar mensajes adecuados y ser una buena representante, mostrando que no es quién eres, sino una parte de tu vida. Puede ser una lucha, pero vale la pena. Jugar ese personaje me inspiró a ser una mejor activista.”

Su estilo en el ring

“Soy de las que improvisan. Me preguntan cuál es mi arsenal de movimientos y yo digo que no sé, salto como un mono araña, veo rojo y no sé qué pasa. No hay mucha técnica en eso. A veces solo arrojar tu cuerpo entero contra alguien funciona.”