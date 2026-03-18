¿Existe algún Plan B para WrestleMania 43?

En septiembre del año pasado, WWE llevó a cabo una conferencia de prensa en La Vegas, encabezada por Triple H y acompañado de varios luchadores, para anunciar que WrestleMania 43 se llevará a cabo en Riad, Arabia Saudita, siendo el primer evento de este tipo que se celebrará fuera de Norteamérica, y que ha dado mucho de qué hablar entre los fanáticos, periodistas y ex luchadores.

► WrestleMania 43 sin cambios por el momento

A pesar de que todavía falta mucho para WrestleMania 43, existe una preocupación creciente en torno a la situación que está ocurriendo en el Medio Oriente y la iniciativa militar lanzada por Estados Unidos en febrero contra Irán, que ha generado un conflicto continuo en la zona, que incluso ha provocado que la FIA cancele las competencias de los Grandes Premios de Formula 1 en Bahrein y Arabia Saudita, previstos para abril de este año.

Al respecto, se conoció un informe reciente de PWInsider Elite, que indica que actualmente no hay cambios previstos en la sede de WrestleMania 43 en el 2027. Sin embargo, fuentes de la compañía indicaron que existen planes de contingencia para eventos en esa región. La referida fuente añadió que los directivos de la WWE están atentos al conflicto y que, de ser necesario, abordarán la situación, pero que por el momento no lo consideran necesario.

El próximo evento de la WWE en Arabia Saudita está programado para este verano, pero tampoco ha existido un pronunciamiento sobre el tema. Recordemos que el evento Night of Champions 2025, se vio comprometido debido al cierre del espacio aéreo saudí por parte de Arabia Saudita durante el intercambio de misiles entre Israel e Irán, ya que Arabia Saudita se encuentra físicamente entre ambos países. Según los informes, un equipo de producción de la WWE quedó varado en un aeropuerto de Qatar durante el conflicto, pero el evento se llevó a cabo sin contratiempos. Incluso, recordemos que en enero pasado Arabia Saudita albergó Royal Rumble 2026 sin ningún problema.

Hasta el momento, no se conoce la existencia oficial de un plan de contingencia para WrestleMania 43, pero la WWE ha prometido eventos de WrestleMania en dos ciudades, Indianápolis y Nueva Orleans, quien vio perder su cede cuando The Rock anunció que WrestleMania 42 se trasladaría a Las Vegas.