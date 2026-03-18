Braun Strowman no luce impresionado por Oba Femi

Oba Femi derribó a Brock Lesnar en el reciente Monday Night RAW y esto se convirtió instantáneamente en uno de los temas más comentados de cara a WrestleMania 42, donde finalmente se pactó el combate entre ambos, con el ex Campeón NXT luciendo dominante en este primer encuentro.

► Braun Strowman también confrontó a Brock Lesnar

Después de los eventos del lunes, Braun Strowman recurrió a su cuenta de X para dejar en claro que no le había impresionado lo hecho por Oba Femi, y publicó una foto antigua en la que le aplicaba un chokeslam a Lesnar, recordándoles a todos que ya lo había hecho antes, y que, en su opinión, lo había hecho mejor: «¡No hay ni habrá jamás otro como yo!».

Esta publicación fue rápidamente respondida, con un fanático utilizando un gif de Oba Femi e insinuó que Strowman podría recibir una llamada pronto, y fue entonces cuando el ex WWE comparó directamente la disputa con su rápida victoria por el Campeonato Universal sobre Goldberg y afirmó que Femi no duraría mucho ante él: «Lo aplastaría más rápido que a Goldberg, jajaja».

Braun Strowman y Brock Lesnar ya han tenido una historia, puesto que ambos se enfrentaron por el Campeonato Universal en el 2017 y en el 2018, pero nunca llevaron ese enfrentamiento a la escena grande de WrestleMania como sucederá este año con Oba Femi. Ahora, «El Monstruo entre todos los monstruos» está dedicado a su programa de televisión tras salir de la WWE, pero no descarta un regreso al ring muy pronto. De hecho, otro fanático le hizo esa consulta y Strowman dejó una pista de que podría hacerlo en este verano, una vez que concluya las grabaciones de la segunda temporada de su programa.

«Quizás este verano. Estoy en pleno rodaje de la segunda temporada de «Everything on the Menu» y tengo otros proyectos. Ya veremos.»