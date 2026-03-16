WWE RAW 16 DE MARZO 2026 .— Tras una década de ausencia, AJ Lee regresó a WWE. El 28 de febrero, en Elimination Chamber, derrotó a Becky Lynch y se convirtió en Campeona Intercontinental. Su primera defensa será este lunes ante Bayley, quien se ganó la oportunidad al ganar un Gauntlet Match el pasado 9 de marzo. Es la revancha que Bayley ha esperado por más de una década. La única vez que se enfrentaron fue el 11 de julio de 2013 en NXT, cuando AJ Lee puso en juego el Campeonato de las Divas ante una joven e inexperta Bayley. Ahora es la oportunidad de que Bayley demuestre todo lo que ha crecido y que, de paso, obtenga un lugar seguro en WrestleMania. La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Frost Bank Center, en San Antonio, Texas.
- WWE RAW 9 de marzo 2026 | Oba Femi vs. Rusev.
- WWE NXT 10 de marzo 2026 | Sol Ruca vs. Lainey Reid.
- WWE SMACKDOWN 13 de marzo 2026 | Jade Cargill vs. Michin.
- LUCHA LIBRE AAA 14 de marzo 2026 | REY DE REYES 2026.
En un duelo de orgullo, El Grande Americano se verá las caras con El Original Grande Americano, una rivalidad que corre de manera paralela a la que llevan en AAA, donde el primero se ha convertido en todo un ídolo.
Por su parte, la Campeona Mundial, Stephanie Vaquer, enfrentará a la imponente Raquel Rodríguez en un duelo no titular.
Roman Reigns aparecerá para darle una respuesta personal a CM Punk.
Y también se espera la presencia de la bestia encarnada: Brock Lesnar.
Además, este Raw es en San Antonio… y es 16 de marzo. El día 3:16. El día de Stone Cold Steve Austin.
WWE Raw 16 de marzo 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro