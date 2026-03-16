WWE RAW 16 DE MARZO 2026 .— Tras una década de ausencia, AJ Lee regresó a WWE. El 28 de febrero, en Elimination Chamber, derrotó a Becky Lynch y se convirtió en Campeona Intercontinental. Su primera defensa será este lunes ante Bayley, quien se ganó la oportunidad al ganar un Gauntlet Match el pasado 9 de marzo. Es la revancha que Bayley ha esperado por más de una década. La única vez que se enfrentaron fue el 11 de julio de 2013 en NXT, cuando AJ Lee puso en juego el Campeonato de las Divas ante una joven e inexperta Bayley. Ahora es la oportunidad de que Bayley demuestre todo lo que ha crecido y que, de paso, obtenga un lugar seguro en WrestleMania. La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Frost Bank Center, en San Antonio, Texas.

En un duelo de orgullo, El Grande Americano se verá las caras con El Original Grande Americano, una rivalidad que corre de manera paralela a la que llevan en AAA, donde el primero se ha convertido en todo un ídolo.

Por su parte, la Campeona Mundial, Stephanie Vaquer, enfrentará a la imponente Raquel Rodríguez en un duelo no titular.

Roman Reigns aparecerá para darle una respuesta personal a CM Punk.

Y también se espera la presencia de la bestia encarnada: Brock Lesnar.

Además, este Raw es en San Antonio… y es 16 de marzo. El día 3:16. El día de Stone Cold Steve Austin.

WWE Raw 16 de marzo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

Lucha Predicción Prob. Análisis Campeonato Intercontinental Femenil WWE

AJ Lee (c) vs. Bayley AJ Lee Retiene 80% WWE protegerá el regreso de AJ rumbo a WrestleMania. Bayley quedará bien pero no ganará el título todavía. El Grande Americano vs. El Original Grande Americano El Grande Americano 75% El «ídolo» de AAA tiene mayor empuje y la ayuda de Bravo Americano y Rayo Americano, además de que ahora es el Rey de Reyes. Stephanie Vaquer (c) vs. Raquel Rodríguez Vaquer Gana 51% Es campeona y no hay título en juego; Raquel necesita mostrar fuerza antes de una posible revancha titular. Roman Reigns responde a CM Punk Confrontación 85% Reigns responderá a Punk, pero podría haber interferencia. Brock Lesnar en vivo Ataque Sorpresa 80% La «bestia» no estará solo para saludar; atacará a alguien importante.