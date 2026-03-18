Este miércoles 18 de marzo, AEW Dynamite se emitirá desde el Save Mart Center, en el campus de la Universidad Estatal de California, en Fresno, California. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite
- Jon Moxley y Claudio Castagnoli vencieron a Konosuke Takeshita y Hechicero (*** 1/2)
- CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante ‘Speedball’ Mike Bailey (*****)
- Brody King venció a talento local (* 1/2)
- David Finlay y Gabe Kidd vencieron a Darby Allin y Orange Cassidy (****)
- CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale (c) retuvo ante Persephone (****)
- Tommaso Ciampa, Dax Harwood y Cash Wheeler vencieron a Matt Jackson, Nick Jackson y Mark Briscoe (****)
► Momentos clave
- Jon Moxley y Claudio Castagnoli vencieron a Konosuke Takeshita y Hechicero. El momento decisivo llegó cuando el caos se desató tras un intercambio intenso entre Jon Moxley y Konosuke Takeshita. Claudio Castagnoli aprovechó para picarle los ojos a Hechicero y llevarse la victoria con enredadera.
- Mike Bailey parecía tener la lucha controlada con su ofensiva de patadas, pero Kyle Fletcher frenó el impulso y aplicó Brainbuster, logrando la cuenta de tres para retener el Campeonato TNT.
- The Dogs aislaron a Cassidy. Tras un ataque en equipo, David Finlay y Gabe Kidd remataron con un martinete, llevándose una importante victoria.
- Persephone parecía cerca de ganar, pero Willow Nightingale la sorprendió con un backslide, reteniendo el Campeonato TBS en un final sorpresivo.
- Tommaso Ciampa aprovechó la distracción sobre los Young Bucks para rematar la acción junto a FTR, logrando la cuenta de tres.
► Cartelera AEW Dynamite 18 de marzo 2026
- COFFIN MATCH: Darby Allin vs. Gabe Kidd.
- REVANCHA SÚPER LIBRE: Toni Storm vs. Marina Shafir.
- Will Ospreay vs. Blake Christian.
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: miércoles 18 de marzo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Save Mart Center, Fresno, California.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TBS (TV) y HBO Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / AEW Plus (TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Reino Unido — Londres
|00:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (12 mar.)
|DAZN / AEW Plus (TrillerTV)
|Islas Canarias
|00:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Japón
|09:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Australia — Sídney
|11:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
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