Este miércoles 18 de marzo, AEW Dynamite se emitirá desde el Save Mart Center, en el campus de la Universidad Estatal de California, en Fresno, California. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite

Jon Moxley y Claudio Castagnoli vencieron a Konosuke Takeshita y Hechicero (*** 1/2) CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante ‘Speedball’ Mike Bailey (*****) Brody King venció a talento local (* 1/2) David Finlay y Gabe Kidd vencieron a Darby Allin y Orange Cassidy (****) CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale (c) retuvo ante Persephone (****) Tommaso Ciampa, Dax Harwood y Cash Wheeler vencieron a Matt Jackson, Nick Jackson y Mark Briscoe (****)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 18 de marzo 2026

COFFIN MATCH: Darby Allin vs. Gabe Kidd.

Darby Allin vs. Gabe Kidd. REVANCHA SÚPER LIBRE: Toni Storm vs. Marina Shafir.

Toni Storm vs. Marina Shafir. Will Ospreay vs. Blake Christian.

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: miércoles 18 de marzo de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Save Mart Center, Fresno, California.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TBS (TV) y HBO Max Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TBS y HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV) Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Panamá 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Reino Unido — Londres 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (12 mar.) DAZN / AEW Plus (TrillerTV) Islas Canarias 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) Japón 09:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) Australia — Sídney 11:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local. Verifica con tu proveedor de televisión o streaming.

Lucha Predicción Prob. Análisis No Holds Barred

Toni Storm vs. Marina Shafir Toni Storm Gana 55% Storm ganó en Revolution y AEW la protege como figura central. Shafir necesita mostrar brutalidad pero no ganar. Posible interferencia de Ronda Rousey. Coffin Match

Darby Allin vs. Gabe Kidd Darby Allin Gana 61% Allin es el especialista en este tipo de combates extremos. Kidd quedará fuerte en derrota, pero Darby necesita la victoria para cerrar la historia post-Revolution. Will Ospreay vs. Blake Christian Ospreay Gana 99% Ospreay es una de las estrellas más importantes de AEW. Christian es talentoso pero está en una posición menor. Posible Aparición

Ronda Rousey Interferencia 85% Rousey apareció en Revolution y tiene historia con Storm. Atacará durante o después de la lucha. * Primer Dynamite después de Revolution 2026 | Fresno, California