WWE NXT 17 DE MARZO 2026 .— La Campeona NXT, Jacy Jayne volverá a exponer su título. El 24 de febrero su retadora fue Sol Ruca, a quien venció con facilidad debido a que Zaria la traicionó, exigiendo a cambio una oportunidad titular. Una semana después, Zaria falló en su intento por coronarse, pues Sol Ruca intervino. La salomónica decisión del Gerente General interino, Robert Stone, fue poner a las tres rivales en el ring: Jayne deberá enfrentar a la fuerza bruta de Zaria y la agilidad de Sol Ruca en una lucha decisiva. ¿Podrá sobrevivir con la corona intacta? La acción de NXT se emite desde el 713 Music Hall, en Houston, Texas.
- WWE NXT 10 de marzo 2026 | Sol Ruca vs. Lainey Reid.
- WWE SMACKDOWN 13 de marzo 2026 | Jade Cargill vs. Michin.
- LUCHA LIBRE AAA 14 de marzo 2026 | REY DE REYES 2026.
- WWE RAW 16 de marzo 2026 | AJ Lee vs. Bayley.
En una contienda de alto riesgo, Tatum Paxley expondrá el Campeonato Norteamericano Femenil NXT ante Izzi Dame dentro de una jaula de acero, una estructura que eliminará las posibilidades de interferencia.
Por su parte, Fallon Henley defenderá el Campeonato Femenil WWE Speed ante Wren Sinclair en un combate que promete velocidad y técnica.
Comienza el torneo de contendientes #1 al Campeonato de Parejas NXT. En esta primera ronda veremos a Hank Walker y Tank Ledger contra dos miembros de Birthright (Lexis King, Uriah Connors, Stacks y Charlie Dempsey).
En un choque de estilos, The Vanity Project (Jackson Drake, Brad Baylor y Ricky Smokes) se medirán con Los Americanos (El Grande Americano, Bravo Americano y Rayo Americano).
Además, esta noche es especial. Es Booker T Appreciation Night.
WWE NXT 17 de marzo 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro