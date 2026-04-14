WWE NXT 14 DE ABRIL 2026 .— La primera de dos noches de NXT Revenge presentará una revancha entre el Campeón NXT, Tony D’Angelo, y ‘All Ego’ Ethan Page. D’Angelo conquistó el Campeonato NXT en Stand & Deliver en una Fatal 4-Way, y uno de sus rivales fue Page, quien considera que D’Angelo no puede vencerlo mano a mano. El campeón tiene la ventaja en fuerza y estatura, pero Page suele encontrar la manera de convertir cualquier lucha a su ritmo. Si D’Angelo logra imponer potencia desde el inicio, debería retener; pero si Page consigue desesperarlo, el oportunista canadiense podría salir como nuevo campeón. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

La nueva Campeona NXT, Lola Vice, defenderá el título ante la anterior portadora del mismo, Jacy Jayne, en una revancha directa de Stand & Deliver. Jayne tiene experiencia de sobra, pero Vice atraviesa el mejor momento de su carrera.

Jaida Parker y Kelani Jordan tendrán un duelo importante para seguir escalando en la división femenil. Jordan buscará demostrar que puede volver a la órbita titular, mientras Parker necesita una victoria tras sus recientes tropiezos.

En una lucha del torneo de contendiente #1 al Campeonato WWE Speed, veremos a EK Prosper vs. Dorian Van Dux.

Además, Joe Hendry tendrá un recital, donde seguramente tendrá algo que decir tras perder el título en Stand & Deliver.

WWE NXT 14 de abril 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro