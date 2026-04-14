WWE NXT 14 DE ABRIL 2026 .— La primera de dos noches de NXT Revenge presentará una revancha entre el Campeón NXT, Tony D’Angelo, y ‘All Ego’ Ethan Page. D’Angelo conquistó el Campeonato NXT en Stand & Deliver en una Fatal 4-Way, y uno de sus rivales fue Page, quien considera que D’Angelo no puede vencerlo mano a mano. El campeón tiene la ventaja en fuerza y estatura, pero Page suele encontrar la manera de convertir cualquier lucha a su ritmo. Si D’Angelo logra imponer potencia desde el inicio, debería retener; pero si Page consigue desesperarlo, el oportunista canadiense podría salir como nuevo campeón. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
- WWE NXT 7 de abril 2026 | Sol Ruca vs. Izzi Dame.
- WWE SMACKDOWN 10 de abril 2026 | El debut de Royce Keys.
- LUCHA LIBRE AAA 11 de abril 2026 | Penta vs. Hijo del Vikingo.
- WWE RAW 13 de abril 2026 | A cinco días de WrestleMania.
La nueva Campeona NXT, Lola Vice, defenderá el título ante la anterior portadora del mismo, Jacy Jayne, en una revancha directa de Stand & Deliver. Jayne tiene experiencia de sobra, pero Vice atraviesa el mejor momento de su carrera.
Jaida Parker y Kelani Jordan tendrán un duelo importante para seguir escalando en la división femenil. Jordan buscará demostrar que puede volver a la órbita titular, mientras Parker necesita una victoria tras sus recientes tropiezos.
En una lucha del torneo de contendiente #1 al Campeonato WWE Speed, veremos a EK Prosper vs. Dorian Van Dux.
Además, Joe Hendry tendrá un recital, donde seguramente tendrá algo que decir tras perder el título en Stand & Deliver.