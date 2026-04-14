AEW Dynamite se presenta este miércoles en la Angel of the Winds Arena, en Everett, Washington, (anteriormente llamado Everett Events Center), coliseo con capacidad para 10,000 aficionados, y casa de los Everett Silvertips de la WHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

Andrade el Ídolo, Mark Davis y Konosuke Takeshita vencieron a Darby Allin, Bandido y ‘Jungle’ Jack Perry (**** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale (c) retuvo ante Queen Aminata (*** 1/2) Tommaso Ciampa venció a Máscara Dorada (****) CHAOS IN CANADA MATCH; SÚPER LIBRE: Will Ospreay, Clalum Newman, Francesco Akira y Henare vencieron a Jon Moxley, PAC, Wheeler Yuta y Claudio Castagnoli (*****)

►Este miércoles en AEW Dynamite

MJF logró la hazaña de defender el Campeonato Mundial AEW ante Kenny Omega el pasado domingo en Dynasty. En ese mismo evento, Darby Allin superó a Andrade para convertirse en el contendiente #1 al título, y no esperará mucho para disputarlo. Este miércoles ambos encabezarán el especial Spring BreakThru, y aunque MJF espera una defensa relativamente sencilla comparada con la que tuvo ante Omega, la agresividad desenfrenada y los movimientos suicidas de Allin podrán marcar la diferencia, además de que está en una racha que incluye victorias sobre PAC, Gabe Kidd, Rush y Clark Connors. ¿Podrá Allin convertirse en Campeón Mundial AEW, o MJF volverá a recurrir a sus artimañas para mantenerse en el trono?

En otra contienda titular, Willow Nightingale expondrá el Campeonato TBS ante Kamille. La carismática Nightingale fue atacada brutalmente en el Zero Hour de Dynasty por la ruda, quien regresó tras más de un año de ausencia.

Por si fuera poco, Kevin Knight defenderá el Campeonato TNT ante Claudio Castagnoli. Será la primera defensa de Knight, quien obtuvo el título al ser el vencedor en el Casino Gauntlet Match en Dynasty.

Lucha Predicción Prob. Análisis Campeonato Mundial AEW

MJF (c) vs. Darby Allin MJF Retiene 75% MJF acaba de retener ante Kenny Omega en Dynasty y está en camino a All In: London, donde iría contra Ospreay. Allin quedará fuerte en derrota; posible interferencia de The Don Callis Family o ataque sucio del campeón para retener. Campeonato TBS

Willow Nightingale (c) vs. Kamille Kamille Gana 65% Kamille regresó de manera dominante en Dynasty atacando a Nightingale. Es el momento perfecto para un cambio de título; Kamille necesita el oro para consolidar su regreso triunfal. Campeonato TNT

Kevin Knight (c) vs. Claudio Castagnoli Kevin Knight Retiene 70% Knight acaba de ganar el título en Dynasty y está en su mejor momento. Castagnoli es peligroso pero está en modo Death Riders; una derrota aquí no le afecta. Knight necesita el espacio como campeón. AEW Dynamite: Spring BreakThru | Everett, Washington