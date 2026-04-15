11 momentos más impactantes de WrestleMania

Camino a WrestleMania 42, estamos haciendo un buen repaso a lo mejor y lo peor que ha dado el mayor evento de la WWE a lo largo de su historia. Victorias épicas, derrotas dolorosas, rivalidades icónicas, entradas espectaculares, grandes regresos, impresionantes sorpresas… e intentamos no repetir luchas o situaciones entre ellos para que sean listas lo más variadas posibles. No obstante, en esta ocasión vamos a combinarlas para recordar diez de los momentos más impactantes de «La Vitrina de los Inmortales».

Hulk Hogan levanta a André el Gigante (WrestleMania III)

El bodyslam de Hulk Hogan a André el Gigante en WrestleMania III sigue siendo una de las imágenes más icónicas en la historia de WWE. No fue solo una maniobra espectacular, sino el instante en que WrestleMania terminó de consolidarse como un fenómeno gigantesco. Ver a Hogan cargar y derribar a un rival presentado como prácticamente imparable convirtió aquel combate en un símbolo de toda una era y en una de las postales eternas del evento.

The Ultimate Warrior derrota a Hulk Hogan (WrestleMania VI)

WrestleMania VI dejó uno de los grandes momentos de “paso de antorcha” de la historia del evento, por muy breve que este terminara siendo. El Campeón Intercontinental The Ultimate Warrior derrotó al Campeón WWF Hulk Hogan en “The Ultimate Challenge”, en una victoria que se sintió como el nacimiento de una nueva figura principal, una sucesión en el trono de la lucha libre estadounidense.

Randy Savage y Miss Elizabeth se reencuentran (WrestleMania VII)

No todos los momentos impactantes tienen que ver con títulos o victorias. La reconciliación entre Randy Savage y Miss Elizabeth en WrestleMania VII, después de que «Macho Man» perdiera su combate de retiro ante The Ultimate Warrior, fue uno de los momentos más emotivos que ha dado el evento. Elizabeth apareció para defenderlo de Sherri y el reencuentro convirtió una derrota en una escena inolvidable, de esas que conectan directamente con el lado más sentimental del público.

Razor Ramon y Shawn Michaels cambian la historia de las escaleras (WrestleMania X)

La lucha de escaleras entre Razor Ramon y Shawn Michaels en WrestleMania X no fue solo un gran combate, fue un momento que cambió la manera de entender cierto tipo de enfrentamientos en WWE. Aquel por el Campeonato Intercontinental puso la estipulación de escaleras en el mapa del gran público y dejó una sensación de innovación total en pleno Madison Square Garden. Fue el tipo de combate que hace sentir que estás viendo algo nuevo e histórico al mismo tiempo.

“Stone Cold” Steve Austin se vende a Vince McMahon (WrestleMania 17)

Pocas imágenes han generado tanta incredulidad como la de Steve Austin aliándose con Vince McMahon al final de WrestleMania 17. Después de años siendo el gran rebelde contra la autoridad de la WWE, ver a “Stone Cold” aceptar la ayuda de su mayor enemigo para derrotar a The Rock fue un giro increíble que dejó a todo el Universo WWE atónito.

Daniel Bryan conquista el mundo (WrestleMania 30)

La victoria de Daniel Bryan primero sobre Triple H y más tarde en el combate estelar de la noche sobre Batista y Randy Orton para ganar el Campeonato WWE y el Campeonato Mundial de Peso Completo en WrestleMania 30 fue el punto culminante del “Yes! Movement” y uno de los momentos más celebrados de la historia reciente de WWE. «El Dragón Americano» llegó como el favorito absoluto de un público que llevaba meses empujando por él, y su triunfo demostró que el apoyo de la gente podía convertir una historia en algo mucho más grande.

Brock Lesnar rompe la racha del Undertaker (WrestleMania 30)

Durante dos décadas (1991–2013), la racha del Undertaker en el magno evento fue intocable, hasta que Brock Lesnar logró lo impensable en WrestleMania 30. El impacto fue tan grande que la reacción del público pasó casi del ruido al silencio absoluto, una mezcla de shock e incredulidad que sigue siendo inseparable del momento. Más allá de que la decisión siga generando debate, pocas veces WrestleMania ha dejado a tanta gente con la sensación de haber visto algo imposible.

Seth Rollins firma el “El Robo del Siglo” (WrestleMania 31)

El canjeo de Seth Rollins en plena lucha estelar de WrestleMania 31 es uno de los giros más perfectos que ha dado el evento. Cuando Brock Lesnar y Roman Reigns parecían encaminados al desenlace de su mano a mano por el Campeonato WWE, «El Arquitecto» irrumpió con el maletín de Money in the Bank, convirtió la lucha en triple amenaza y salió como campeón, crando una de las escenas más recordadas de la WrestleMania moderna.

The Hardy Boyz regresan por sorpresa (WrestleMania 33)

A veces los momentos impactantes no tienen que ver ni siquiera con combates en sí; aunque después de este los hermanos Hardy ganaron el título de parejas. El regreso de Matt y Jeff en WrestleMania 33 después de ocho años de los hermanos fuera de la empresa fue inolvidable. Cuando The New Day anunció que habría un cuarto equipo en la lucha de escaleras y sonó su música, la reacción del estadio fue inmediata. Lo tuvo todo: una sorpresa perfectamente guardada, el retorno de uno de los mejores y más queridos equipos, una de las estipulaciones que los llevó a consagrarse… Uno de los grandes regresos de todos los tiempos.

Kofi Kingston gana el Campeonato de WWE (WrestleMania 35)

Kofi Kingston derrotando a Daniel Bryan en WrestleMania 35 fue uno de los momentos más emocionales de la era moderna de WWE. Después de once años de trabajo y de superar todos los obstáculos que le pusieron en el camino, de ser toda su carrera un luchador de medio cartel y de la división de parejas (aunque uno muy exitoso), Kofi conquistó por fin el título mundial. Fue un momento especial no solo por el título, sino por todo lo que representaba. El ejemplo perfecto, la guía a seguir, para los luchadores que trabajan duro cada día, que mantienen la constancia en sus esfuerzos, y que sueñan con la cima.

Cody Rhodes “termina su historia” (WrestleMania XL)

Siempre recordaré que cuando Cody Rhodes perdió a manos de Roman Reigns en WrestleMania 39 estaba seguro de que sería imposible que el triunfo final de «La Pesadilla Americana» al año siguiente pudiera ser emocionante. Nada más lejos de la realidad. La victoria de Cody sobre Roman en WrestleMania XL fue el cierre de una de las narrativas más grandes de los últimos años. Además, no solo fue impactante el final en sí sino las interferencias de Solo Sikoa, John Cena, The Rock, Seth Rollins y The Undertaker. Rhodes «terminó su historia» rindiendo tributo a su padre, el legendario Dusty Rhodes. Qué absoluta épica.