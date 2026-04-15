El pasado sábado 4 de abril, la lucha libre mexicana fue el epicentro de una velada inolvidable en el Salón Fiesta, de Passaic, New Jersey. Bajo el mando conjunto de AAA y la promotora Mucha Lucha Atlanta, se presentaron por primera vez La Parka y el Hijo de Doctor Wagner Jr., quien sustituyó a Mr. Iguana, el luchador originalmente anunciado en el cartel.

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El evento también contó con la presencia estelar de Lady Shani, una figura que causó gran revuelo tanto entre los más pequeños como entre los adultos. Como era de esperarse, las estrellas de AAA no defraudaron a su fiel fanaticada del lado neoyorquino y se llevaron los triunfos, asegurando así la euforia de un público que respondió de manera masiva.

El evento, que registró un lleno total, fue posible gracias a las atenciones del promotor Javier Clorio, quien se encargó de cada detalle para garantizar una velada de primer nivel. La respuesta del público no pudo ser mejor: un recinto abarrotado que celebró cada caída y cada maniobra de sus ídolos.

Con este rotundo éxito, Clorio ya asegura que sus próximos eventos en el área mantendrán el mismo nivel de calidad y emoción. Sin duda, lo ocurrido en Passaic marca un antes y un después en la región, consolidando la alianza entre AAA, WWE y MLA como una de las apuestas más fuertes para los amantes de la lucha libre en Estados Unidos.

RESULTADOS:

Los Pesadillas vencieron a Mile LaTorre, Intenso y Mázkara Génesyz. Benny Blanco venció a Caveman Camacho. Mark Mayhem, Merc Mercado y SuperFly Bry vencieron a Max Capacity, Rogelio Santos y JJ Stevens. TRIPLE THREAT: Mondo Bestia venció a JP Grayson y El Calebrita. TRIPLE THREAT: Lady Shani venció a Laylah James y Gem. Eddie Blass y Mr. Piñata vencieron a Mr. ICE y Mr. Trompas. La Parka e Hijo de Dr. Wagner Jr. vencieron a Emperador Azteca y Tarzán Durán,