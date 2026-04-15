Kelani Jordan derrotó a Jaida Parker en NXT Revenge

En una lucha que sirvió como apertura de NXT Revenge, Kelani Jordan y Jaida Parker protagonizaron un encuentro muy interesante, con momentos espectaculares que mantuvieron al público atento de principio a fin.

► Momentos clave

La lucha inició con una toma de réferi y un pequeño intercambio de llaves y contrallaves, aunque más a nivel superficial que técnico. Pronto, Jaida Parker tomó la iniciativa y mandó a volar a Kelani Jordan fuera del ring con patadas voladoras. En un momento destacado, ambas ejecutaron lazos al cuello al unísono que causaron que quedaran tendidas en la lona. En un gesto poco común, Kendal Grey (quien acompañaba a Jordan) le preguntó a Parker si estaba bien, y se escuchó antes de que la transmisión se pasara a doble pantalla.

Parker continuó su ofensiva con un tremendo súplex alemán. Kelani reaccionó con una tremenda crossface que parecía poner en aprietos a su rival. Jaida respondió con una tremenda bofetada, pero Jordan le conectó rodillazos en el rostro. Parker logró esquivar un ataque y Jordan se comió el esquinero, lo que permitió a Jaida aplicarle Samoan Drop.

La rudeza de Parker siguió presente: atacó a Jordan con una quebradora y luego le conectó un tremendo machetazo al pecho. En un momento que dedicó especialmente a Booker T, Parker saltó desde las sogas y le cayó en el abdomen a Kelani con un sentón.

Jordan no se rindió. Entró al ring con un cutter que casi le da la victoria. Parker mostró su gran fuerza al tomar en el aire a Jordan cuando se lanzó desde el esquinero, la cargó y la acabó con un Falcon Arrow, aunque Kelani sobrevivió al conteo.

El final llegó cuando Kelani Jordan hizo que Jaida se golpeara contra el tensor sin protección del esquinero, aprovechó para darle una superkick y la remató con su característico moonsault para ganar la lucha por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Una muy buena lucha femenil, interesante para iniciar la noche, que dejó a ambas luchadoras en alto nivel de cara a futuros enfrentamientos.