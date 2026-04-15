Kali Armstrong debuta en NXT con victoria sobre Skylar Raye

Kali Armstrong hizo su presentación en NXT enfrentando a Skylar Raye, dejando una fuerte impresión tras una victoria clara en un combate donde impuso condiciones con su fuerza.

Desde el arranque, Armstrong dejó claro que no estaba interesada en gestos deportivos, rechazando el saludo inicial para tomar el control con castigos directos contra la lona. Aunque Raye logró responder con un vistoso facebuster, la superioridad física de Kali fue evidente.

Armstrong mantuvo el dominio con movimientos de poder, incluyendo corner spears y un sólido powerslam que puso en aprietos a su rival. A pesar de los intentos de reacción de Skylar, quien conectó un DDT y buscó cambiar el rumbo, la ofensiva no fue suficiente para frenar a la debutante.

En los momentos finales, Kali demostró gran capacidad al detener un ataque aéreo de Raye, derribándola con otro powerslam antes de ejecutar su remate definitivo.

► Momento clave

Tras neutralizar el intento ofensivo de Skylar Raye desde las alturas, Kali Armstrong conectó su Kali Connection para asegurar la cuenta de tres, sellando así una victoria contundente en su primera aparición.

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► ¿Qué pasará?

Con este triunfo, Kali Armstrong deja claro que llega a NXT como una competidora a tomar en serio. Su fuerza recuerda a Lash Legend, aunque parece ser más agresiva.