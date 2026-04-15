Tony D’Angelo retuvo el Campeonato NXT ante Ethan Page

Tony D’Angelo puso en juego el Campeonato de NXT ante Ethan Page en un combate intenso que estuvo marcado por el caos fuera del ring y las estrategias ilegales dentro del cuadrilátero.

Desde el inicio, ambos mostraron su agresividad, con Page buscando provocar al campeón antes de lanzar el primer golpe. Sin embargo, D’Angelo tomó la iniciativa con castigos contundentes, aunque la situación pronto se complicó con eventos inesperados en ringside.

La aparición de Ricky Saints parecía anticipar una intervención a favor de Ethan, tal como habían acordado previamente. No obstante, todo dio un giro cuando Shiloh Hill lo arrastró fuera de escena con una cuerda atada a su pierna, impidiendo cualquier ayuda para el retador y dejando a Page completamente solo.

A partir de ese momento, el combate se volvió más físico y estratégico. Page recurrió a castigos directos y ataques oportunistas, incluso intentando utilizar el campeonato como arma. En uno de los momentos más polémicos, logró ejecutar un Ego’s Edge sobre el cinturón, pero ni siquiera eso fue suficiente para terminar con el campeón.

D’Angelo resistió y respondió con una poderosa contraofensiva, incluyendo suplexes, una spear y un brutal ataque desde la barrera del público hacia la mesa de comentaristas, demostrando su determinación por mantener el título.

► Momento clave

El desenlace llegó cuando Tony D’Angelo corrió sobre la barrera del público para lanzarse con una spear sobre Ethan Page en la mesa de comentaristas. Tras regresar al ring, remató a su rival con un chokeslam que le dio la cuenta de tres para retener el campeonato.

► ¿Qué pasará?

La derrota de Ethan Page no solo lo aleja del Campeonato de NXT, sino que deja muchas incógnitas sobre su relación con Ricky Saints, quien no pudoo ayudarlo a conseguir el cetro.