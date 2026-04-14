WWE anuncia el regreso a Sudamérica este 2026

La WWE anunció su esperado regreso a Sudamérica con una gira que incluirá funciones en cuatro países durante septiembre de 2026. Las Superestrellas de Raw encabezarán esta serie de eventos que marcan una nueva visita a la región.
El anuncio fue reforzado por Penta, quien a través de sus redes sociales invitó a los aficionados a formar parte de esta gira. La empresa también confirmó que los fans ya pueden registrarse para acceder a la preventa de boletos en su sitio oficial.
SUDAMERICAAAA 🗣️📷 estamos de regreso.
Nos vemos en Septiembre, el pre-registro ya se encuentra abierto en https://t.co/0qS6WpN3k5 📷🫡 pic.twitter.com/Ubrxon7zAb
— WWE Español (@wweespanol) April 14, 2026
Esta gira representa un regreso significativo para la compañía, ya que será su primer evento en Ecuador en una década, además de marcar su retorno a Colombia, Argentina y Chile tras siete años de ausencia.
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► Fechas y ciudades del WWE South America Tour 2026
La gira de WWE abarcará cuatro fechas consecutivas en distintas ciudades del continente, con recintos importantes en cada país:
- Miércoles 9 de septiembre, 2026
Quito, Ecuador – Coliseo General Rumiñahui
- Jueves 10 de septiembre, 2026
Bogotá, Colombia – Movistar Arena
- Viernes 11 de septiembre, 2026
Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena
- Sábado 12 de septiembre, 2026
Santiago, Chile – Movistar Arena
► Superestrellas confirmadas para la gira de WWE
Los aficionados que asistan a estos eventos podrán ver en acción a varias de las principales figuras de la empresa. Entre los nombres anunciados destacan:
- Stephanie Vaquer, Campeona Mundial Femenil
- Penta, Campeón Intercontinental
- Seth “Freakin” Rollins
- The Usos
- Becky Lynch
- “Original” El Grande Americano
- GUNTHER
- Oba Femi
Con este anuncio, WWE refuerza su presencia internacional y vuelve a un mercado que ha mostrado constante interés en sus eventos en vivo, ahora con una cartelera que promete reunir a varias de sus principales figuras.