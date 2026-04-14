WWE anuncia el regreso a Sudamérica este 2026

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La WWE anunció su esperado regreso a Sudamérica con una gira que incluirá funciones en cuatro países durante septiembre de 2026. Las Superestrellas de Raw encabezarán esta serie de eventos que marcan una nueva visita a la región.

El anuncio fue reforzado por Penta, quien a través de sus redes sociales invitó a los aficionados a formar parte de esta gira. La empresa también confirmó que los fans ya pueden registrarse para acceder a la preventa de boletos en su sitio oficial.

Esta gira representa un regreso significativo para la compañía, ya que será su primer evento en Ecuador en una década, además de marcar su retorno a Colombia, Argentina y Chile tras siete años de ausencia.

► Fechas y ciudades del WWE South America Tour 2026

La gira de WWE abarcará cuatro fechas consecutivas en distintas ciudades del continente, con recintos importantes en cada país:

  • Miércoles 9 de septiembre, 2026
    Quito, Ecuador – Coliseo General Rumiñahui
  • Jueves 10 de septiembre, 2026
    Bogotá, Colombia – Movistar Arena
  • Viernes 11 de septiembre, 2026
    Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena
  • Sábado 12 de septiembre, 2026
    Santiago, Chile – Movistar Arena

Logo WWE

► Superestrellas confirmadas para la gira de WWE

Los aficionados que asistan a estos eventos podrán ver en acción a varias de las principales figuras de la empresa. Entre los nombres anunciados destacan:

Con este anuncio, WWE refuerza su presencia internacional y vuelve a un mercado que ha mostrado constante interés en sus eventos en vivo, ahora con una cartelera que promete reunir a varias de sus principales figuras.

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Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

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