WWE anuncia el regreso a Sudamérica este 2026

La WWE anunció su esperado regreso a Sudamérica con una gira que incluirá funciones en cuatro países durante septiembre de 2026. Las Superestrellas de Raw encabezarán esta serie de eventos que marcan una nueva visita a la región.

El anuncio fue reforzado por Penta, quien a través de sus redes sociales invitó a los aficionados a formar parte de esta gira. La empresa también confirmó que los fans ya pueden registrarse para acceder a la preventa de boletos en su sitio oficial.

SUDAMERICAAAA 🗣️📷 estamos de regreso. Nos vemos en Septiembre, el pre-registro ya se encuentra abierto en https://t.co/0qS6WpN3k5 📷🫡 pic.twitter.com/Ubrxon7zAb — WWE Español (@wweespanol) April 14, 2026

Esta gira representa un regreso significativo para la compañía, ya que será su primer evento en Ecuador en una década, además de marcar su retorno a Colombia, Argentina y Chile tras siete años de ausencia.

► Fechas y ciudades del WWE South America Tour 2026

La gira de WWE abarcará cuatro fechas consecutivas en distintas ciudades del continente, con recintos importantes en cada país:

Miércoles 9 de septiembre, 2026

Quito, Ecuador – Coliseo General Rumiñahui

Quito, Ecuador – Coliseo General Rumiñahui Jueves 10 de septiembre, 2026

Bogotá, Colombia – Movistar Arena

Bogotá, Colombia – Movistar Arena Viernes 11 de septiembre, 2026

Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena Sábado 12 de septiembre, 2026

Santiago, Chile – Movistar Arena

► Superestrellas confirmadas para la gira de WWE

Los aficionados que asistan a estos eventos podrán ver en acción a varias de las principales figuras de la empresa. Entre los nombres anunciados destacan:

Con este anuncio, WWE refuerza su presencia internacional y vuelve a un mercado que ha mostrado constante interés en sus eventos en vivo, ahora con una cartelera que promete reunir a varias de sus principales figuras.